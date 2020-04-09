年薪逾五百萬元的行政長官今年再加薪十二萬元，消息傳出，立刻引起爭議，成為熱門話題，建制派和反對派立法會議員罕見地同聲表示異議，要求她減薪。行政長官回答說：薪酬按通脹定期調整，是自去年七月一日調整，只是將撥款放在預算案內，而非今次提出加薪申請。不過，這個解釋肯定未能平息爭議，話題應會繼續發酵。

行政長官的回應顯示了她的典型公務員思維，一切行事按既定機制，缺乏政治考慮。特區官員薪酬按通貨膨脹比率定期調整，是一早訂下的機制，這話說得不錯，但特首並不單純是一個公務員，只要按章辦事便安枕無憂。特首職位本質上是政治任命，一言一行都需要從政治層面去考慮，需要衡量行動的政治得失，何種決定可以贏得廣大市民支持，所以值得推行，何種決定容易犯眾怒，所以不應提出，都需要深思熟慮。

聽上級命令辦事的公務員可以不管民意和輿論，按規章準則辦事，因為不用為上級的命令負責，只需要為是否準確執行命令負責。但通過競選取得職位的特首及下面政治委任的官員要面對民意輿情，如果決策和行為與市民的預期想法相違，肯定要面對龐大的民意壓力和反對輿論，堅持下去，日後更舉步維艱。

特區政府高級官員的薪酬調整機制的設計原意，是提供豐厚的薪酬，吸引和挽留人才，讓有識見有能力的人充任這些政府高職。機制本身的設計有其理據，如果社會安定，經濟繁榮，市民普遍收入增加，高級官員薪酬向上調整，大家都不會有異議。

問題是現今的香港出現異常情況，去年的反修例風波已對市民的生活和社會經濟不斷衝擊，踏入今年更出現新冠肺炎疫情，百業蕭條，失業率上升，市民正為收入縮減、生活無以為繼擔憂之際，作為領導的特首特別任務艱巨，需要安撫備受煎熬的市民，表示與廣大市民同甘共苦，帶領市民克服困境，尋找出路。當大眾市民都在坐困愁城、辛苦掙扎、失業減薪之際，突然傳出拿世界上數一數二政治職位高薪的特首，竟然有可觀加薪，肯定會惹起市民不滿，群起攻之。

問題的根源是特首的選任制度，這個高度政治性的職位，完全不需要經過一定的政治甄選便能出任，結果在位者完全缺乏政治敏感度，未能預見一些社會政治危機，在矛盾出現之前先行拆解撫平，就算出現問題也不懂即時化解，盡早拆彈。今次的特首加薪事件，正正反映了問題的核心，不在甄選特首的機制上解決，恐怕相類危機日後會繼續出現，最終特首昨日宣布和主要官員減薪。