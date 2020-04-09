人類文明要講求民主、自由、人權，其中一個目的，就是想減少人與人之間的衝突，消弭暴力與戰爭。但是近年的發展趨勢不同，文明愈往前走，距離唯力是尚的世界卻愈近，究其原因，是人們愈來愈缺乏理性，思想愈趨偏執，彼此間無法相融與體諒，要解決問題，最後就只能夠訴諸武力。

反修訂《逃犯條例》運動後，「黃絲」群眾和警察之間的矛盾可能永遠無法化解，因為生死之仇，不共戴天。警察有蓄意殺害過示威者嗎？很可能沒有，但是黃絲群偏執地認為有。甚麼海上漂浮的遺體、停車場墮下的青年、玄學家自稱用陰陽眼見到的港鐵太子站亡魂，凡此種種，不論有理沒理，都說成是警察殺人的證據，就算有死者的母親公開澄清女兒之死與警方無關，但仍然有人堅信自己相信的東西，反倒指那死者母親是他人假扮的。

如此一來，彼此間便再無道理可言，只能以暴易暴，故近來民間頻頻發現槍枝彈藥，很可能就是有人部署要向警方報復。如果反對派的實力弱，就會間歇性地出現恐怖襲擊；一旦實力夠強，甚至就會出現內戰。世界不少亂之所由生，正是由此而來。

又譬如新冠肺炎疫情最早在中國爆發，其他地區的政府沒早作防範，致使死傷枕藉。不少人竟然將矛頭指向中國政府，甚至說要入稟法庭，向華索取二十萬億美元賠款。若然此事當真，中國不可能接受這種無理索償，對方不依不饒，就惟有用戰爭解決。

如果向中國索償在邏輯上是合理，那麼任何受病毒感染者，大抵都可向傳染他的人索償。甲傳給乙，乙就去狀告甲，告他為甚麼在染病的第一秒鐘沒有入院隔離，甲若辯稱染病初期自己也未弄清病況，你就再告他隱瞞病情。呵呵！世界的法庭便從此熱鬧！