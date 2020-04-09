清末維新思想家和實踐家宋育仁，在其《時務論》中指出：「天下之國，莫不皆有忠臣謀士也，或喪師敗軍，危身亡國者，誠在人主之聽，不精不審。」這幾句話，老朽今日思之，感觸特別深。今日香港亂成一窩粥，執法抗暴者判囚，五警翻案無望，而包括壹淫媒漢奸黎及民主黨創黨主席李柱銘在內的三十九名佔中主要搞手，至今仍然逍遙法外。忠臣謀士沒有好結果，不正是因為執政者聽到各種建議之後，沒有嚴加判斷、詳細考究嗎？

回歸近二十三年，特區政府廢官充斥，管治無能，遂使「反中亂港逢凶化吉，愛國愛港粉身碎骨」。有意見指這是因為法治淪亡，為反中亂港者提供保護傘，即使干犯嚴重罪行亦可輕判！阿哥，這如何是「咬定青山不放鬆」？對反中亂港者一味縱容，有法不依，執法不力，梗係危及「一國兩制」啦！沒有端起做主人家的心態，「一國兩制」有可能不變形走樣、荒腔走板嗎？

本報「正論」和「功夫茶」多少次提醒政府要重整法治，法官委任制要徹底檢討，尤其整頓律政司，否則「警察拉人，司法放人」，香港之亂，永遠難見曙光！然而，特區政府就是怕事避事，民望長期「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊，檢控之無能有目共睹，唔好話一味放生惡貫滿盈嘅漢奸黎，連聲大夾冇準嘅議員陳淑莊疑酒吧聚集違反「禁聚令」，都夠膽死話「不予評論亦不提檢控」，咁嘅廢官都一樣高薪厚酬。「司底驊」霸住毛坑作狀拉矢，咁就安居平五路，好官我自為之！香港今日法治淪喪，司法公平正義不存，不正是「避政司」不執法衍生出來的嗎？

毛澤東說過：有來犯者，只要好打……絕對不要被反動派的其勢洶洶所嚇倒！今林鄭及其廢柴管治班子，個個高薪卻不作為，以「厚顏無恥」管治香港，對來犯者未打就扯白旗，香港能不趴街？