特朗普領導下的美國成了新冠肺炎疫情勁爆第一位，他的解圍手法是找替罪羊，不遺餘力的甩鍋，聞號角而知上意的打手立即接應，打着代表美國及印度人民的團體先後入稟不同法院，向中國追討責任及索償，行動較那些叫囂「中國欠我們一個道歉」者更激，只是這興訟潮充其量只是甩鍋潮的下集，姿勢多於實際，何況姿勢都十分難看。

興訟潮四面八方而來，美國方面有佛羅里達州一間律師事務所代表四名美國人入稟，以集體控告方式，將一眾中國官方機構包括中央政府、國家衞健委等部門告上州法院，指中國隱瞞病情，導致新冠肺炎蔓延全球，要求賠償，當地法院受理了。另一個興訟團體是印度律師協會和國際法學家委員會，其訴狀是向聯合國提出，聲稱代表印度與世界人民申訴，其訴狀的用字十分惡劣，直指中國政府開發「大規模殺傷人類的生化武器」，導致今次疫災，需向全世界賠償。

類似興訟橋段，在英國及歐洲一些地方已有兩、三宗，未來或仍有效法者，他們的劇本幾乎一模一樣，把疫症名稱說為「武漢肺炎」，將疫病原罪化，然後扣一頂中國隱瞞疫情的帽子，指摘中國是禍源。他們提出訴訟的根據、證據或醫學證詞何在，似乎沒有，反正人人都知道，他們的目的是要中國難堪、出醜，鬧成甚麼結果並不重要，最佳效果是令中國孭下疫源及疫症輸出國這個鑊，或營造一股各國不約而同追究中國的行動潮，成本低，三五小民便能令對手遭妖魔化！

只是他們指控隱瞞、要求賠償不是說說便可，政治大戲搬上法庭，最終侮辱的是自己。何況指摘中國輸出病毒時，全世界或要考慮反告美國、意大利、英國等，只要看看疫情擴散趨勢圖，事實便不攻而破。至於美國是輸出疫情還是受害者，醫學界及科學界還在揭謎，興訟打手們最好耐心一點，否則出醜在後頭！