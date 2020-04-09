《基本法》頒布三十周年是紀念和慶祝的大日子，可是由於新冠肺炎疫情的衝擊，社會各界領袖只能減少聚會交流歡慶，改為以文會友。《人民日報》在三十周年正日，發表了題為《不忘「一國兩制」初心，切實維護基本法權威》的評論員文章。中聯辦主任駱惠寧於翌日發表了署名文章《堅守「一國兩制」事業初心，堅持依照憲法和基本法治港——寫在香港基本法頒布三十周年之際》，傳遞了中央政府和駐港機構最高負責人，值紀念《基本法》頒布三十周年的重要紀念時刻，重申國家對港的方針政策和主張，重溫鄧小平等國家領導人的創制初心和大原則，重提習近平主席近年多次耳提面命的要求及指示，重鼓廣大香港愛國愛港市民維護和貫徹「一國兩制、港人治港」的初心和士氣。在此期間，原《基本法》起草委員會許多知名人士和香港政界領袖也紛紛發表回顧、總結及展望的見解，善頌善禱，各抒己見。

可是，與認真反思、總結經驗、吸取教訓、以利再戰的主旋律相反，行政長官林鄭月娥在多份報章發表的《基本法——香港繁榮和穩定的最佳保障》，則予人「桃花源裏人，不知有漢，何論魏晉」的感覺，完全迴避《基本法》的落實出現了變形走樣的問題，完全不談去年全社會被黑色暴亂肆虐、迄今仍未解決的社會和政府管治危機，完全不提去年區議會選舉被亂港派和黑暴及「港獨」分裂勢力變天、全港十八個區議會中十七個被「剃光頭」淪陷的嚴重失敗，好像危害國家安全、破壞「一國兩制」等一切的倒退亂象及危機並沒有發生及存在過。如果一個來自其他星球的訪客，看了林鄭紀念《基本法》頒布三十周年的洋洋灑灑數千字，必定以為其他的文章和見解，都是別有用心抹黑香港特區政府管治的豐功偉績。

身在黑暴攬炒苦難人禍中，又兼逢天災禍重至的香港老百姓，看到林鄭的奇文，無不氣憤直斥「堅離地」兼瞞上欺下、文過飾非，選擇性地報喜不報憂。滿紙片面、偏頗的描述，只能欺騙自己，卻誤導不了世人，當中完全沒有高屋建瓴、以憲法和《基本法》鐵面反思檢討及改進的丁點苗頭。就以文中對遊行和集會的描述和分析，便可見政府領導人的政治不正確性，已發展到何等嚴重的地步。

奇文第十一段講《基本法》保障港人的權利和自由時說：「舉例而言，在二○一九年香港有超過一萬一千次公眾遊行和集會，總數是一九九七年的十倍，足證市民所享有的自由有增無減。」完全迴避出現過萬次遊行集會的社會原因、背景、性質、矛盾、問題、隱患、危機。只是從《基本法》保障市民有遊行和集會的權利去表述，是不是間接由特首的長文去正面肯定幾十萬人上街「反送中」、反政府是對的？難道政府容許「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」，以及打着美英等國旗的示威、打着「香港獨立」旗幟的集會和遊行是合憲合法？遊行引發和掩護的暴力、嚴重破壞、打砸搶燒，為何隻字不提？見微知著，特首奇文錯得離譜。