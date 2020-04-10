功夫茶：網上欺凌歪風盛　警方嚴查揪黑手

貧窮說話牙無力，富貴驕人鼻有聲。呢幅對聯說盡古時社會嘅世態炎涼，之但係時代變遷，窮人不偷不搶，靠自己打拚吃飯，佢哋講嘢，只要有理，一樣有牙力！至於「富而好禮」，更體現時代進步，人的精神文明面貌都有所提高！

然而，時代進步，網絡興起，隨之而來的竟是有一撮妖人宵小，躲在暗角背後，以下三濫、卑鄙污糟邋遢嘅手段，鼠目獐頭的用一些鬼祟那渣招，對正義傳媒和一些有實力的大機構做些見不得光的抹黑和欺凌！宵小暗角亂射箭，又冇膽以真面目見人，毋須負責又唔使成本，暗角打飛機自high自過癮！

過去大半年反修例示威活動，多間傳媒屢成示威者遷怒對象。東方一向秉持報道真相嘅精神，發揮「第四權」，揭露無數社會大小問題，近年更銳意創新，讀者叫好，廣告商捧場，功夫茶都一一心領了！呢，唔通「不遭人妒是庸才」？東方在報壇一紙風行，只為百姓講人話。喂！唔通就係咁踩着鼠輩條尾？黑暴期間，有東方記者被人拍照放上網，公開姓名大肆抹黑！近日更有無恥妖人喺網上用口放屁，發起抵制及滋擾東方嘅廣告商，東方向來勇者不懼，人若犯我，我必犯人，已據理力爭並派人報警備案！

嗱！另一間大機構無綫電視於黑暴期間，其記者和攝影師亦多次受到暴力對待和網上欺凌。宵小只攻擊有實力、最多人收睇嘅媒體彰彰明甚！鼠輩以那渣招滋擾落廣告嘅客戶及旗下藝人等，佢哋不須一毛錢成本，只要做隻暗角老鼠躲喺電腦後冷笑，在鍵盤上亂施毒箭！如果任由呢啲暗箭不斷傷人，又冇法律箝制，社會有可能唔亂嗎？網絡抹黑和欺凌，想深一層，確比真暴力更恐怖！

各位街坊，正如本報和無綫電視早前喺報章刊登題為「要求政府嚴正執法，打擊網上欺凌煽暴」嘅聯合聲明，其中一段指出：一直以來，政府束手無策，無計可施。不少政府官員、警察、從政者、社會人士、演藝人、學生及記者也成為網上被欺凌和被起底的對象，其家人的資料亦被放上網，和傳統欺凌相比，網上欺凌可以每天廿四小時不停地進行和轉發，故造成的傷害更大。事實上，呢啲鼠輩躲在暗角用那渣招傷人，衰過地痞惡霸！

一個正常嘅法治社會，怎可容忍宵小鼠輩如此尋釁滋事、欺凌煽暴？如果政府唔打擊，則此等行為必變本加厲如瘟疫擴散！猶幸有關聲明已受到社會各界關注，據悉案件已由大埔警區重案組提升至網罪調查科跟進。功夫茶相信以佢哋嘅專業和豐富經驗，必定可從速把幕後黑手緝拿歸案，把一眾宵小繩之於法，還網絡一個清曠乾淨之地！