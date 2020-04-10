世界視線：抗疫情背水一戰　文在寅中期大考

南韓將於本月中進行國會選舉。此次選舉正值總統文在寅的五年任期過了將近三年，無疑是他和執政共同民主黨的一次「中期大考」，成績好壞將左右文氏餘下兩年多任期的政治棋局。

在一六年的國會選舉中，文在寅領導的共同民主黨奪得三百個議席中的一百二十三席，成為國會第一大黨。不過在今次選舉前，由於南韓爆發新冠肺炎疫情，文氏一度遭到朝野排山倒海的惡評，甚至有一百四十五萬民眾聯署要求彈劾他，執政黨的選情因此受到拖累。

令人矚目的是，文在寅的支持率自三月下旬起逆轉，回升至五成以上，達到百分之五十五，創下過去十六個月的最高峰值。他的支持度回升，至少得益於以下因素：首先，在青瓦台的強硬措施下，南韓疫情暫時受到控制。文氏更迅速推出紓困計劃，包括中產在內，全國七成家庭受惠。以四人戶計算，每戶得到一百萬韓圜（約六千五百港元）的補貼，令民眾重拾對文氏執政的信心。

其次，文在寅同樣迅速而嚴厲地處置了近期震驚社會的「N號房」事件。涉案人士在社交網站設立秘密平台，直播未成年少女被性虐片段。文氏在案發後下令警方徹查，揪出多名主犯，並向受害人提供各種支援和保護。

再者，國際局勢亦轉為對文在寅有利。美國總統特朗普早前請求南韓提供醫療物資支援，文氏答應盡量提供幫助。白宮既有求於文氏政府，南韓內部的親美勢力也就難以在此時發動倒文行動。另一方面，目前中國仍是最大的抗疫物資生產國，中韓維持合作關係，有利於鞏固南韓的抗疫成果。因此，文氏雖被指過度親華，但暫未引發民眾普遍不滿。

目前距投票不到一周時間，執政黨極可能借文在寅支持率上升的東風，一舉贏得選舉，如此便有利於文氏在餘下的兩年多任期，繼續鞏固獨立外交政策，謀求南北韓和平對話；推動社會改革，收窄貧富懸殊。但若新冠肺炎疫情最終失控，則執政黨哪怕是贏得了選舉，文氏的政治命運及其推行的各項政策仍將難逃崩塌的危局。