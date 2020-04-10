神州觀察：黃山免費吸遊客　漠視風險只為利

春暖花開時節，內地疫情防控形勢已告緩和，喜獲解封的民眾爭相出遊消遣，重新擁抱大自然，各地旅遊景區更如久旱逢甘露，想方設法吸引遊客前來消費。安徽黃山近日就以免費開放為噱頭攬客，卻導致遊人逼爆山門，惹來漠視傳疫風險爭議。

黃山景區趁清明期間推出該免費活動，首日人流量已突破兩萬上限，第二日開門不久更需緊急禁止遊客進入，惟現場已是人山人海，摩肩接踵，不但安全防疫距離無從談起，當中更有不少人連口罩也沒戴，以致一些國家級官媒亦紛紛開腔批評指摘，認為此舉乃典型的「顧頭不顧尾」，提醒黃山別讓防控成果「黃」了。網絡輿論亦狠批黃山景區添煩添亂，給防疫工作拖後腿。

惟安徽省地方官媒卻以「無常識」反諷各方批評，強調景區做法沒問題，且安徽已被列為低風險地區多時，景區防控措施齊備；又指網傳人逼人的照片是遊客排隊進山前或一些熱門景點的景象，不足以證明整個黃山都是如此；亦怪責遊客無質素，因貪圖免費而紮堆上山，未有保持適當距離云云。

照此說法，黃山果真是一點責任也沒有，門口人再多也不關自己事，熱門景點擁堵亦在情理之中，與人流量是否超出上限無直接關係，甚麼都推得一乾二淨，自己是輕鬆了，但遊客紮堆導致的傳疫風險卻無法迴避。如此執意洗白事件，原因無非還是為當地蕭條的旅遊業着想，正如該媒體自己所說，整個疫情期間黃山景區旅遊收入損失了六千萬元，能不急着扭虧嗎？

當然，要好看的話誰都會說，該媒體稱黃山此舉是在為其他景區疫後重生探路，且未有利用所謂的「報復性消費」心理乘機賺錢。但別忘了，羊毛出在羊身上，進山可以免費，後續吃喝觀光的費用卻少不了，會不會玩弄明降暗升等手段更加說不準，總之有得賺好過無得賺。須知黃山景區早在二月下旬就已迫不及待重開，奈何開放首日，整個景區由朝到晚只有一名遊客幫襯，說明收費方式行不通，更說明百姓也害怕公共場所人多有風險，惟在「免費餐」的誘惑下也就顧不得這許多；輿論可以指摘人性的自私貪婪，但黃山利用人性弱點賺錢的企圖亦很明顯，不必假裝清高。

可以見到，內地經濟受疫情影響千瘡百孔，旅遊業更遭受重挫，打救行業危機亦是形勢所迫，不少地方景區更在疫情尚未明朗之時陸續重開，像貴陽市觀山湖公園、江西武功山、杭州西湖早前都曾出現人多為患問題，一再引發傳疫擔憂，國家文旅部為此緊急下發相關指引，要求確保做好景區防控，不能只顧賺錢止損，無視民眾安全，問題是能聽進去才行。