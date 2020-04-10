正論：保就業漏洞百出　打工仔苦不堪言

港府史無前例推出一千三百七十五億元防疫抗疫基金，當中八百億元用於「保就業計劃」，只要僱主承諾不裁員便可申請為期半年的工資補貼，每名僱員每月最多可獲九千元資助。看似大手筆，其實漏洞處處，隨時只有僱主受惠，失業人士更慘被排除在外，只能自生自滅，再次反映廢官思慮不周的冰山一角。

無可否認，港府今次動用財政儲備救市紓困，出發點正確，冀透過資助讓水深火熱的行業捱過疫情，減少裁員，保住就業。可惜眼高手低的施政陋習不改，計劃漏洞百出。最明顯的是在疫情期間不幸失業的打工仔，以及「炒散」的非正式僱員完全沒有受惠。特首林鄭月娥坦言沒有供強積金和沒有交稅人士，很難評估其收入情況，故除了飲食、建造及運輸三個界別的自僱人士會獲另類補貼，其他人士愛莫能助，頂多放寬失業綜援的資產審查。多個政黨及工會均要求設立失業援助金，惟港府至今置若罔聞。

更令人反感的是，港府只要求僱主承諾不裁員就可獲發資助，但如何有效監察卻付之闕如，只依賴打工仔舉報，簡直不負責任。正如有酒樓服務員指出，她被安排放無薪假已經逾月，質疑僱主在領取補貼後「袋落自己袋」，打工仔也無從得知；退一步說，即使僱主將補貼用於支付員工薪金，但仍然要他們放無薪假，即他們只能支半薪，難以解決生計問題。此外，僱主領取補貼後，若聲稱員工犯錯而藉詞解僱，再另聘工資較低的員工，維持員工數目不變，則受惠的仍然是僱主。更須指出，計劃無規定僱主不能減少僱員薪金，勞福局局長羅致光甚至明言僱主只向僱員支付一成薪金，政府亦會協助給予五成資助，變相鼓勵僱主減薪，與其如此，何不將資助直接發放給打工仔？

仍然受僱的打工仔尚且有被剝削之虞，失業人士更同等死無異。最新公布的失業率高達百分之三點七，創九年新高，而且這個數字還是滯後，真正失業人數沒有最多、只有更多。這些失業人士大都是手停口停的基層打工仔，就算放寬失業綜援申請資格也只是聊勝於無，工會形容此舉等同「要工人賣晒啲資產去申請」，根本不切實際。難為羅致光大言不慚聲稱計劃難以做到滴水不漏，將見死不救合理化，令人齒冷。

當然，計劃最大的問題還在於一個「慢」字。正如本報「正論」昨日指出，「全城水深火熱，救市紓困要快」，偏偏基金最快六月初才接受申請，六月底才發放，「救命錢」居然要拖兩個月，叫瀕死商戶情何以堪？何況港府素以效率低下見稱，最怕拖到暑假，資助仍未到手，導致更多商戶倒閉。

古人說，「天下之事，慮之貴詳，行之貴力，謀在於眾，斷在於獨。」意謂處理國家政務，思慮貴在周詳，推行必須用力，計劃在於眾人，決斷在於個人。偏偏港府恰恰相反，既沒有全盤計劃，又不懂集思廣益，更不知果斷決策，政策原意再好，結果也是拖拖拉拉，甩甩漏漏，得物無所用。再不堵塞漏洞，加快審批，過千億元公帑只會付諸東流，保就業、振經濟亦無從談起。