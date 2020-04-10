中國在外留學生有一百多萬人，美國幾十萬，英國約十萬，其中還包括在中、小學讀書的小留學生，在英國至少有一萬五千多人。

太平盛世時，英、美、澳、紐等都歡迎中國留學生，學費特貴，留學生各種支出也多，甚至父母專門在當地購置房產為他們安排後路。對中國而言，每年是千億元以上的資金流出；對英、美等地而言，則是大量資金流入，支撐當地的服務業、地產市道。金錢上是中國失，英、美等得，但若學有所成，中國也有所得。

然而，世紀大疫一來，形勢轉變，海外留學生是蜂擁逃難回國。在當地，學校關門，留學生被趕出宿舍、被監護人家庭嫌棄。封城封市，病疫猖獗，英、美近乎失控，留學生花了大筆錢，讀不上書，生活受限制，備受疫症威脅和個別的種族歧視，一切的秩序、期望都被打破。而且，新冠肺炎疫情似乎有延續之勢，下學年能否開學也存疑；即使開學，會不會又有另一輪的疫潮來襲？留學生（尤其是小留學生）的健康安全風險頗大。

於是，在疫情稍減之後，在下一學年，中國內地的學生還會否如常地往英、美等國留學？或許英、美國內疫情每區不同，澳、加疫情也可能比英、美為佳，留學生可以擇地而去，不會像以往般集中於大城市。不過疫情過後，排華的情緒已被煽動起來，留學生的待遇將會不同。

而大疫帶來的經濟衰退和失業潮將會打擊這些國家，社會情況會轉壞，留學生在當地相信不會像以前那樣安穩。假若情況惡化，英、美、澳、加反華情緒加深，留學生在校內、校外的安全風險必然增加，內地父母會否堅持子女前往這些地方留學呢？首先應是小留學生撤退，其餘也應有不少打退堂鼓，轉移上學的方向。

大疫底下，證明內地是最安全最可靠的地方，一有困難便是逃難回國。因此，離內地最近的地方絕對比遙遠的外地為佳。而可供選擇的，一是內地的外國大學與內地大學合辦的分校、課程；二是港澳地區的大學，當以香港為主。雖然不可能有百萬留學生轉投香港，但下學年開始，內地來港升學的需求必增，問題是香港能否增收內地學生，替代英、美等國。問題一是內地留學生本科來港政府有限制；問題二是本地學生對內地生的仇視敵對，即使屬極少數，但學校與政府處理不善，部分大學已被港獨學生主宰，內地生難以安穩上學。解決方法是政府與大學嚴加管制，另外是開放私立大學與專上學院，以內地生為主，不設限。