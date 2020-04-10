由於持續已久的反修例暴亂未平，更談不上斬草除根；由於九月立法會選舉的「期限」擺在那裏；由於人所共見的目前形勢下不可能有公平、公正、安全的選舉；由於反對派正在謀劃利用這次疫情煽動更大的仇中反共情緒，把暴亂搞得更大；由於中央已一再宣稱二十三條立法已十分緊迫，上述嚴峻形勢的疊加，朝廷要應對，唯一正確的選擇，是在叫停九月立法會選舉的同時，還要展開平息暴亂、除惡務盡的犁庭掃穴行動，同時展開二十三條立法，打出這三位一體的組合拳，將中央全面管治權真正落實，保證「一國兩制」行穩致遠，保證在中華民族偉大復興時香港發揮獨特的積極的作用，長治久安，繁榮穩定，徹底粉碎美、英利用香港滲透、顛覆、分裂中國的圖謀。

這場大決戰，現已到了必須由北京主動進攻的時刻。如果中央還是猶豫不決，抱有幻想和僥倖之心，任由九月選舉如期舉行，反對派獲勝，那麼中央管治權將在立法領域坍塌，行政管治將會癱瘓，司法領域更可獨大，自把自為，反中亂港政客將掌握「大殺傷力的憲制武器」猛挖「一國兩制」的根基，外國勢力在香港的代理人將進一步手握大權，他們合謀組織的這場暴亂不僅「完勝」，而且會力量壯大。

這樣的話，香港二十三條自行立法將緣木求魚，《基本法》將成廢紙一張，不要說中央全面管治權了，中央在香港、在內地、在國際上最起碼的尊嚴威信也將喪失殆盡，全球反華勢力，港獨、台獨、藏獨、疆獨、蒙獨及顛覆中央的內部勢力將發動更瘋狂的進攻。打得一拳開，免得百拳來，打好叫停九月立法會選舉這一拳，意義重大，這一拳打不出、打不好，百拳之下，中港必遍體是傷矣！

當然，朝廷也許還會很自信，還很有定力，認為事情沒有甚麼了不起，天塌不下來，地球照樣轉動，女人照樣生孩子，魚兒照樣在水裏游……只要朝廷肯承擔代價就行。然而，香港和七百多萬市民何以為安？