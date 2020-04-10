譽之所至，謗亦隨之。中國在控制了本身疫情後，逐漸加大對其他國家的援助力度，既出錢又出力，雖然獲得一些掌聲，但也受到不少非議。這些非議主要來自西方輿論，有的質疑中國對外援助是「贖罪」、「政治宣傳」、「打造全球領導者形象」；有的則刻意炒作中國醫療物資的質量問題，將「中國製造」說得一無是處。可見這年頭好心未必有好報，「我本真心向明月，奈何明月照溝渠」。

無可否認，在需求急增而趕工生產的情況下，未必所有中國醫療物資都能盡如人意，但瑕不掩瑜，相信絕大多數產品都是符合安全標準的，否則中國不可能迅速控制疫情。西方刻意炒作所謂的質量問題，不是出於偏見，就是別有用心。有的國家並非在中方提供的企業名單裏訂購口罩，而是自行尋找貨源，將一般口罩當醫用口罩，然後批評中國產品不合格，這不是胡攪蠻纏嗎？有的國家不當使用病毒檢測試劑，然後批評中國產品錯誤率偏高，這不是本末倒置嗎？至於美國將中國口罩拒於門外，更是完全出於私心及政治考量，美國國內一個N95口罩售價漲至二十多美元，如果准許中國口罩進口，美國相關企業豈不是要關門？

西方國家就是如此不可理喻，明明疫情失控，急需援助，還要諸多挑剔，恩將仇報，可見他們始終改變不了傲慢與偏見。實際上，這些國家普遍面對醫療物資短缺的問題，愈是抹黑中國產品，愈不利於本身抗疫，最後受害的還是自己。反而中國大可不必多管閒事，既然人家不領情，何必自討沒趣？

《農夫與蛇》的寓言大家耳熟能詳，農夫救了凍僵的毒蛇，卻被反咬一口，臨死的時候才痛悔道：「我欲行善積德，但學識淺薄，結果害了自己，遭到這樣的報應。」沒錯，行善積德既要看本身能力，也要看幫助對象，過去中國做了不少以德報怨的蠢事，現在正是重新檢討的時候。