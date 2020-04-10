疫潮確診宗數直逼千宗，不少病者沒有外遊紀錄，屬於源頭未明的本地感染個案，本港新冠肺炎的疫情仍然嚴峻，因此各種防疫措施仍然需要繼續實施。規管餐飲業務以及禁聚令延長十四日，但四月二十三日期滿後很大機會再延長禁令，多個行業雪上加霜，包括最新加入限制名單的美容院和按摩院。政府又是「禁啲唔禁啲」，要等有美容院員工相繼染疫才出招，次次都是補鑊，證明高官高薪低能，考慮粗疏，防疫漏洞百出。

政府宣布第二輪防疫抗疫基金措施，將補貼企業員工五成薪金，上限九千元，美容院及按摩院雖獲資助，有東主認為「好過無」，可以稍緩財務壓力，但長遠還是憂患重重。

政府這一輪擲一千三百億元，收效未知，未來很大機會要繼續大出血。全球各國都放水救市救人，希望鬥快復甦，「執輸行頭慘過敗家」。香港有足夠儲備，當然有資格這樣做，而且應該一早做，但長貧難顧，坐食山崩，今年代僱主出糧，下年呢？不少專家預計經濟低谷要維持數年，難道政府要一直出招直到用光儲備？

年初財爺已預警未來將面對財赤，現在支出大增，但可見將來收入卻不似會有起色。香港不會像美國量寬多次無限印銀紙，不會先使未來錢，一分一毫都是前人打江山累積得來的血汗金錢。回歸近二十三年，特區都只是食老本，沙士後開放個人遊便一直倚賴至今，沒有認真開拓新商機，缺乏任何危機意識，以為內地客長做長有，水源永遠不會關，國家一直會照顧你，可是事實證明，一旦內地客不來了，香港經濟便死了一大半。

政府把一切責任推卸給外力，黑暴及疫潮固然是烈性炸藥，但如果一早有防備，建好防空洞，就能夠減少傷亡損失。特區歷來的舵手都缺乏遠見，見步行步，一旦風高浪急，便隨時跳船，懶得理船毀人亡了。