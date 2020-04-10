近日香港電台又再成為熱門話題，因為該台被投訴在兩個節目中，以報道新冠肺炎疫情為名，為台獨造勢。不少建制派人士分別向港台施壓，特區政府官員的發言也指港台有關節目違背「一個中國」原則，有違作為政府部門及公營廣播機構守則。港台的典型回應，是沒有違反守則，然後以所謂職工團體名義，指摘特區政府干預港台新聞自由。

類似的爭拗近月來發生多宗，有社會團體指摘港台節目違背守則約章，結果也是由廣播處長出來辯護，否認外面團體的投訴，同時發動所謂職工團體反擊，指批評者干預港台新聞自由。有一次連港台節目監管機構的主席也站出來指節目違背守則了，港台擁護者照樣反駁，理據竟然是監管機構主席的專業是牙醫，他作為外行人憑甚麼判斷節目是否合乎守則？依照這些港台支持者的邏輯，大概港台節目是否合乎守則，只有他們自己員工才有權發言了。只不過同一班人在其他問題，例如警方是否濫用暴力問題上，不是一直反對自己人查自己人的嗎？可見他們口中捍衞的新聞自由，就是只收取公帑資助，不接受社會監督，新聞自由成為獨立王國的護身符。

香港回歸將近二十三年，政府對港台無力管治，原因是港台定位曖昧，到底是政府部門還是公營廣播機構，總是糾纏不清。如果港台要站穩公營廣播機構地位，首先應脫離公務員系統，離開政府獨立出去，其他人便不會以政府部門的責任有所要求。董建華當特首時，曾委任黃應士出任公共廣播服務檢討委員會主席，對香港電台及公營廣播政策的未來進行檢討，委員會建議港台獨立為公營廣播機構，脫離政府，但建議最後不獲接納，據悉主要原因是港台職員不願意脫離公務員系統。

我對這個說法存疑。例如「地下鐵路公司」最初也是由香港政府全資擁有，後來政府建議地下鐵路公司私有化，才有了今日的港鐵。只要政府有足夠賠償，讓員工自己選擇，都能解決問題，沒有道理說這個安排唯獨是廣播機構行不通。

如果港台脫離政府，特區政府可以另外設立機構，放在新聞處下面，立法徵用各商業頻道作宣傳，既可以滿足政府的宣傳需要，也可以用公務員規條全面約束，避免港台的爭端。獨立後的港台也可以改為獨立公營廣播機構運作，不再像現今般尷尬，既要拿公務員的高薪厚職，又不甘心接受公務員編制守則管轄。他們現時既不能盡意工作，又要受到身為公務員的壓力，兩頭不討好，其實也不好受。