香港回歸後亂象叢生，反中亂港於今尤烈，究其原因，港府廢官對中央陽奉陰違、對反對派明縱暗護，成為一切亂象之源。香港電台最近鬧出為台獨抬轎的風波，女記者藉訪問世衞官員挑起台灣能否成為成員國的爭議，踐踏國家主權紅線。商經局局長不得不嚴詞斥責港台違反一個中國原則，指廣播處長責無旁貸，並要求港台全面恪守《香港電台約章》。港台則不甘「受辱」，死撐沒有違反一國原則，反指局長政治打壓。

事件發展至今看似告一段落，高官表了態，「維護」了國家尊嚴；港台也表了態，堅稱沒有做錯，然後呢？沒有然後了。港台繼續年花逾十億元公帑製作大量反中亂港的節目，記者繼續發揮「新聞自由」、「言論自由」的「天職」大放厥詞；廣播處長繼續月領廿多萬元高薪印印腳度日。至於廢官出過聲已當盡了責，中央也沒有甚麼好說了，日子又繼續的過。

同樣情況也見於教育局。自去年六月反修例黑暴爆發後，教育局至今收到一百七十一宗涉及教師違反專業操守的投訴，大致完成一百二十五宗調查，並已向十三名教師發譴責信及向四人發警告信，彷彿大義滅親一般，然後呢？沒有然後了。別看教育局局長口口聲聲會嚴肅跟進每宗投訴個案，若情節嚴重更會取消其教師註冊，擺出強硬姿態，但實際上至今沒有一個教師被釘牌，連撤職也沒有。

事實證明，反中亂港勢力歷久不衰，亂象愈演愈烈，正是港府縱容所致。廢官作個罵人狀，說幾句義正詞嚴的話，將中央忽悠過去，好讓各方面都有個下台階，既無人受罰，又叫盡了政府責任，過了海就是神仙，何樂而不為？結果港台依然故我，反中亂港教師繼續荼毒學生，香港還是亂個不停。中央不可能不知道廢官敷衍塞責的伎倆，但一直隱忍不發，到底是鞭長莫及無可奈何，還是有其他更長遠的打算？