新冠肺炎病毒全球爆發，不少地方應付得一塌糊塗，死者、病者纍纍，要找替罪羔羊，就瞄上了世界衞生組織，指摘該組織曾誤判新病毒不會人傳人，也曾誤以為不會形成全球大流行，由是大興問罪之師。

依此罪名，有人甚至建議該廢去世衞這個組織。我說可以，但亦請同時廢去世界上九成的經濟研究組織，更要廢去全部的天文、氣象中心，這才公道。

二○○八年金融海嘯之後，據說英女王伊利沙伯二世曾致函著名的經濟研究學會，婉轉地質問專家們，為甚麼沒有人能夠在危機前作出預警。實際上，豈止二○○八年金融海嘯，世界上幾乎每一次經濟大危機，普遍的經濟學者都不能在事前覺察，即使偶有言中的，也不代表他們特別高明，因為有一種人愛長期作悲觀預測，就如在賭枱上鋪鋪買小，他總會贏一次。

遠的不說，上月出現的華爾街股災，大部分投資機構便沒有作出預警。我這外行人看不過眼，才越俎代庖，在三月三日的文章中提醒讀者美股牛市已完，當時道瓊斯指數較高位下跌不足百分之十；短短二十日後，便較高位下跌了百分之三十八，毫無疑問，這是一場股災。然則，是否又該將事前沒能提出警告的投資機構都解散？

事實上，病毒跟經濟一樣變化無方，用現行一般方法，判不準中、長期轉變也是正常之事，能夠判準的，便難免帶點僥倖成分。另一種同樣難以捕捉的東西是天氣，以目前技術，大抵上只能測到一星期內的氣候變化，一個月後，就沒辦法了。

大家只知道在氣象的世界有蝴蝶效應，難道在病菌世界就沒有嗎？世衞在新病毒全球大爆發之前的一個月，沒能預見得到，其實跟氣象中心在大風暴前的三十天沒能發出警告一樣，都是非戰之罪。