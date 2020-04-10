有醫生說：「愛滋病之所以對年輕人傷害這麼大，就是因為它打着愛的旗號。任何東西，一旦打着愛的旗號，就很可怕了。我告訴你乙肝是傳染病，你就會去打疫苗，就知道防護，但愛滋病也是傳染病，它隨着愛而來，你就不知道防護。」這話有道理，天下事，只要細心想一下，有多少是「因愛你變成害你」？

英國首相約翰遜是個頗隨和的人，老朽從一段視頻見到佢未確診新冠肺炎時，踩住架單車去超市購物，由於佢係首相，唔少人都笑住同佢自拍，佢亦好親民，來者不拒，不過佢哋全部都冇戴口罩！未知約翰遜是否因為「與民同行」而賴嘢？

約翰遜「佛系抗疫」，一開始時對新冠肺炎掉以輕心，殊不知病毒「貴人頭上不曾饒」！英相中招，未知是否以為新冠肺炎不過像感冒般，不必太在意，咳幾聲流吓鼻水小兒科，所以佢確診之後一直只在首相府自我隔離，以為休息一下就有抗體自我痊愈！

然而約翰遜連續十日發燒不退，最終呼吸困難要急送深切治療留醫。首相府發言人稱，約翰遜現時情況穩定並接受標準氧氣治療，即不需呼吸機可自行呼吸。根據內地專家嘅經驗，新冠肺炎防治嘅重點在於「三早」，即早發現、早隔離、早治療。十日後因未退燒才送院是否算延誤？希望佢吉人天相，大步檻過，一如英女王呼籲大家團結：雖然我們仍要忍耐多一點，但我們應該感到欣慰，因為美好的日子將會重臨。我們將會再次跟朋友在一起，再次跟家人在一起。我們會再次相見。

約翰遜佩服嘅前英相邱吉爾喺一九五三年中風，但兩個月後便康復重返唐寧街。英國財政大臣辛偉誠日前表示約翰遜病情好轉，能坐在病床與醫護交談。六月繡球花開燦爛時，但願這位曾出過約十本書的首相，一頭蓬鬆金髮，又在首相府噴着口水花指點江山！