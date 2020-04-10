全球忙抗疫，亞洲文化與歐美文化亦發生了激烈交鋒，結果是亞洲文化勝出。最近，短短一周的時間，歐美全部大轉身，從捷克、意大利到西班牙、德國，全部都由官方發出呼籲民眾戴口罩防疫的指引，轉身最厲害的是美國。

捷克政府懶理多數歐洲國家拒戴口罩的做法，日前宣布強制全民戴口罩，政府拍攝宣傳廣告，首相和政客都帶頭戴口罩在電視亮相。全歐洲暫時只有捷克和鄰國斯洛伐克推行強制口罩令。

一個口罩，對亞洲國家如中國，以及多個受漢字文化影響的國家及地區，例如日本、南韓、香港、台灣，甚至東南亞國家的華人圈等，只是一件衞生防護產品，生病時、抵抗力弱時、防塵防污防拍照，都會戴上口罩。因此，亞洲人生活亦特別重視口罩，不但花款多、輕便靈巧，而且功能甚廣。

但同一個口罩，在歐美等地卻被視為是疾病的代表，社會文化是若非醫院、手術室等場合戴口罩，既不優雅，也不合禮儀。就是這套自以為是的觀念深植歐美一代又一代人的心中，就連主管公共衞生的機構也不願宣傳戴口罩，因為這既涉及資源供給，還有公共教育、廢物處理等問題，不夠層級的人員隨便碰這個問題，根本無法善了。

還有一些國家是因為與現行法例相牴觸，像奧地利政府於二○一七年通過與本港類似的《禁蒙面法》之後，便禁止民眾在公共場合戴口罩，否則可被處罰一百五十歐元、折合港幣約一千三百元。即使疫症當前，奧地利也沒有着手解決法例衝突的問題。

本月三日，一直不屑正視戴口罩的美國疾病控制及預防中心也轉軚了，呼籲民眾應戴上棉布製面部遮擋物（cloth face coverings）到公眾場所；不過，聲明特別強調，民眾用的遮面物不是醫用口罩，也不是N95口罩。一個口罩，宣示了亞洲衞生文明小勝一仗。