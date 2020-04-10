三月底四月初，內地集中提升了一批「七○後」副部級高官，包括：河南住建廳廳長吳浩調升江西副省長、天津和平區委書記陳紹旺任大連市長、重慶忠縣縣委書記賴蛟任寧夏副主席、南寧市長周紅波就地擢升廣西副主席、寧夏民族事務委員會主任楊志文任青海副省長、海南三沙市長阿東任吉林副省長、廣東省政府秘書長劉小濤任浙江副省長、陝西渭南市長李毅任黑龍江副省長、大唐集團副總經理任維空降西藏副主席。

這波調整，至少有兩個亮點值得注意。其一，短期內「批發」式集中提拔；其二，絕大多數是地方幹部。內地自中共十八大以後，幹部選拔政策巨變，不再唯年齡劃線，年輕幹部提拔速度明顯放緩，以至於「七○後」遲遲無法上位。截至今年四月初，全國「七○後」副部僅有三十位。

按年度分布來看，二○一三年，上海市副市長時光輝，成為第一位「七○後」副部；直到兩年後，中紀委組織部部長周亮成為第二位；二○一六年又增加了江西省委常委劉捷。此後，二○一七年增加兩位。從二○一八年開始，速度稍微提高，全年新增七位；去年再增九位。但長達六年時間一共只提拔了二十一位。而近十多天，全國就晉升九位「七○後」，大幅提速，顯然是高層的統一部署。

而從來源看，此前「七○後」幹部以金融及央企系統佔最大比重，大量空降各省擔任副省長（副主席），主管金融，客觀上也加強了中央對地方的經濟調控，例如建設銀行副行長張立林調任遼寧省副省長、中國銀行副行長劉強調任山東、工商銀行副行長李雲澤調任四川、農業銀行副行長郭寧寧調任福建、光大銀行行長葛海蛟調任河北、中信集團副總經理黃志強調任內蒙古、國家電網副總經理楊晉柏調任廣西、中石油副總經理覃偉中調任廣東。紀檢系統是另一大來源，如銀保監會紀檢組組長李欣然、中紀委副秘書長苗慶旺、應急管理部紀檢組組長蒲宇飛。

這與施政大環境息息相關。在宏觀經濟政策上，「國進民退」日益突出，做大做強國企成為最高戰略，防控金融風險又列為三大戰役之首。而紀檢系統這幾年不斷擴權，相關領域的幹部因之水漲船高，但大批京官近水樓台成為「空降兵」，勢必影響地方幹部的積極性。

最近集中擢拔地方幹部，亦算是結構上的補償式調整。三足鼎立，構成了「七○後」後備軍的主流。不過，金融央企依舊是重要孵化器。生於一九七六年的任維，刷新省部級官員年齡紀錄。

其實，「七○後」已經不再年輕，有些已年屆半百，到了知天命之年。曾幾何時，現任副總理胡春華、最高法院院長周強、自然資源部部長陸昊、福建省省長唐登杰等人，當年都是三十幾歲就官居副部。目前，本屆領導班子任期已過半，到明年各省就要開始陸續大換屆，為後年的中共二十大作準備。幹部年齡梯次結構的優化補充，已經刻不容緩。可以肯定，今年「七○後」的提拔規模將持續擴大。