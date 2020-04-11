神州觀察：狗是良朋需善待　擁抱文明莫遲疑

對待動物的態度，足以反映一個民族的文明水平。農業農村部日前指出，狗已從傳統家畜變為伴侶動物，國際上亦普遍不將之當作畜禽，因此不列入畜禽管理名單；但就稱此舉只是從農業角度出發，跟能否吃狗無關，可見仍存在「革命不徹底」問題。

相對來說，深圳早前決定禁止食用貓狗等寵物的做法，則可充分視作脫離野蠻，擁抱文明的一個重要標誌。正如內地動物保護專家所說，深圳禁食伴侶動物，其實是解決了社會上潛藏了幾十年的、早應得到解決的問題；譬如貓狗產業鏈引發的公共衞生安全隱患，尤其是市場上鮮有專門用來食用的貓狗養殖場，言下之意，惟有靠偷盜家養或捕殺野外流浪貓狗實現供應，並未經過免疫或檢疫，危害性可想而知。

而從良朋角度來說，狗隻經歷千百年的馴養，已與人類形成極為密切的關係，並寄託了飼養者的深厚情感，甚至被當作家庭成員對待，想想若是有人將之偷去劏食，狗主會有多傷心難過？狗隻更是人類的忠實朋友，古今中外不乏義犬救主的感人事例，更屢屢出現「忠犬八公」的現實版，早前內蒙古有女子車禍身亡，所養愛犬竟在原地守候八十多日；希臘有忠犬苦等車禍喪生的主人近兩年，比某些人類更有情義，食之何忍？

更需看到，此項規定乃是由深圳當局早前表決通過的《全面禁止食用野生動物條例》衍生而來，而該部「最嚴禁野令」的出台，更是在國人噬食野味招惹新冠肺炎病毒、為禍全球的背景下應運而生，印證人類必須徹底告別蠻荒，學做真正的文明人。不但要有惻隱之心，還需懂得敬畏所有生命，野生動物也好，貓狗寵物也好，皆需善待之，否則只會招來大自然更多的報復。

只是人性的自私與貪婪永遠沒有下限，哪怕各地政府紛紛立法，全國上下要求禁絕野生動物交易及禁食野味的呼聲此起彼伏，相關非法盜獵、販賣行為仍層出不窮，炫耀「吃野味吃膩了」的亦不乏其人，堪稱死性不改。至於禁止食狗，目前只有深圳一地率先立法，明顯不足夠，其他地方都應積極響應才是；正如上海嘉定區警方此前破獲的偷盜毒殺寵物犬、意圖販售狗肉獲利案，竟涉及逾百狗隻。如此肆無忌憚，就是因為長期缺乏必要的法律規管。

由此更導致出現眾多殘忍虐殺動物的惡行，山東淄博近日驚傳虐貓案，有人不但以火燒、電擊、生劏活剝等手段折磨貓隻，更拍片上傳至社交平台宣傳並販賣謀利，冷血行徑令人髮指。類似情形過往多有發生，並一再突破人類文明底線，尤其對於一個道德淪喪的社會來說，立法從嚴懲治或已是終極手段。