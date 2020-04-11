正論：長假期違禁聚眾　抗疫戰哪可放鬆

香港疫戰打完了沒有？當然還未，否則政府不用延長禁聚令及餐飲業限制，但執行上顯然沒有緊貼十足，票控及檢控寥寥可數，阻嚇力不足，隨街可見違例聚集，一連四日的復活節假期昨日展開，悶在家裏的市民空群出動，處處人頭湧湧，不但觸碰新例底線，更恐怕會造成新一波播疫潮。

從年頭開始，很多市民為防疫已經「閉關」多時，缺乏娛樂消遣，又不敢外遊，工作壓力及疫潮陰霾需要紓緩，有人湧往郊野行山，假日山頭比旺角更熱鬧，亦增加意外傷亡。捱了數個月，難得有復活節連續四日假期，紛紛破關而出。昨日來往離島的碼頭十分熱鬧，每班船有近百人乘坐，大小離島遊人如鯽，有家長表示年幼女兒已停課多時，心情亦開始變差，故與她到郊外「放鬆一下」。而在家辦公數星期的白領出門「曬吓太陽」，市民心情其實可以理解。但記者發現不少乘客拖男帶女攜眷上船，不時有兩至三個家庭結伴而行，人數肯定超過四人上限，雖然行走時保持距離，是否遵守新例實在值得商榷。若大家齊齊犯戒，防疫便「穿了窿」。

這幾天大量人群聚集必定會增加病毒傳染的風險，有受訪市民認為疫情散播主要與個人衞生有關，故此帶備酒精搓手液和後備口罩以供替換。這種態度只是一半正確，個人衞生固然重要，但獨善其身只是自保，減少聚集降低播毒機會亦是人人有責。戴口罩可助防疫，但並非萬無一失，有研究顯示飛沫時速可達百公里，若近距離咳嗽及打噴嚏等，病毒有機會穿過口罩。病毒無孔不入，唱卡拉OK、打邊爐、飲酒、宗教聚會甚至錢銀找換都造成感染，保持社交距離固然重要，避免不必要社交聚會才是正道。

近日新冠肺炎確診個案數字雖然似是回落，但港大感染及傳染病中心總監何栢良勸喻市民「勿開心得太早」，因為新增案例中，仍有酒吧群組的確診者，顯示社區傳播鏈持續一個月仍未阻斷。而昨日新增十六宗病例，當中十五人曾經有外遊紀錄。眼看歐美日本繼續爆疫不停，在這風頭火勢堅持往外地，竟然大有人在，再加上一些人明知故犯，違反隔離令及禁聚令，難怪疫症在香港仍然未能徹底消除，一小部分人的自私，拖累了全香港市民。

抗疫單靠市民自律肯定不足夠，政府一定要負上把關最大責任，但廢官防疫「慢九拍」，封關拖拉，防疫新措施指引模糊，社交戒嚴又「禁啲唔禁啲」，擠牙膏式實行，酒吧出事才禁酒吧，美容院又是爆疫才被禁，執行新例又愛理不理，禁聚令實施一周後，定額告票仍然是雙位數字，以及僅檢控三宗涉嫌違反餐飲限制令。長假伊始，播毒風險大增，政府只是呼籲市民減少社交接觸，表示各部門如常巡查和執法，實在阻嚇力不足，應該宣布加強巡查及加大執法力度及頻率，只有在長假之初雷厲風行，才能夠殺一儆百，提醒市民遵守新例。

香港居住環境擠迫，復活節四天長假期，叫市民都留在斗室，足不出戶，可能有點強人所難，不切實際，有專家建議權宜之計，若真的按捺不住，可以只是外出一天，亦要嚴格遵守禁聚令規定，其餘時間盡量留在家。疫情發展難以估計，全球確診超過一百六十萬人，死亡人數直逼十萬，禍害與一場戰爭沒分別，暫時未有藥物可根治新冠病毒，亦要有心理準備一兩年內都未必有疫苗誕生，市民亦要知道這是長期抗戰，需要保持較嚴謹的心態防疫，保護自己亦保護別人。

無論如何，抗疫還是要放在第一位。政府日前公布第二輪「防疫抗疫基金」，撥出一千三百多億元，救市保就業，為多個行業加強援助，各界近日的焦點都集中在這些資助措施的利弊及漏洞，以及自己行業是否榜上有名。救市當然重要，但人命關天，希望大家要謹記這場疫戰還未打完，注意力應該放在疫情，禍根一日未消除，經濟也無法反彈。

香港這邊封關等措施未知何日可解除，而最早爆發疫情的武漢市，封城七十六日後解封，恍如隔世，中間風風雨雨，流言四起，依然不為所動，嚴守城池。面對四面八方的抹黑攻擊，惟有做好自己，內地已經有一段時間新增病例維持在雙位數字，顯示抗疫成果，多個省市社區繼續採取防控措施，希望斬草除根，免得春風吹又生。內地抗疫例子值得香港借鏡，堅持就是勝利，市民要繼續保持警覺，政府亦不能在此關鍵時刻鬆懈放軟手腳，以免前功盡廢，後患無窮。