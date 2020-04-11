功夫茶：樓上吧借酒販毒　愈開愈多點解救

復活節長假期尋日開始，唔少人扶老攜幼前往郊外，佢哋一心可能想「靜聽水聲真活潑，飽看山色自清涼」！之不過，霎時人如潮湧，若然一時防疫鬆懈，分分鐘看山聽水不成反而賴嘢，咁就大鑊矣！

不過，點講都好，親親大自然，點都好過啲年輕人徘徊藏污納垢嘅樓上吧，喺疫情如此嚴峻時，樓上吧更是高危嘅播毒群組！日前，功夫茶已經指出，唔少油尖旺嘅所謂「樓上吧」，根本就係掛羊頭賣狗肉嘅「毒吧」！通常由黑幫操控，乜嘢潮流毒品都不缺，好似可卡因、冰毒、大麻、搖頭丸等應有盡有！嗱！尤其啲無知少女畀「死飛仔」暗中落藥，high過一次，分分鐘就此上癮，不法之徒導佢哋升仙，跟住踢入火坑，阿哥，旺角黑夜，說不定又多咗唔少「純情學生妹」嘅閃亮霓虹招牌高高掛！

日前警方喺山林道冚嘅就係和勝和黑幫嘅毒吧！說時遲，那時快！尋日警方西九龍總區反三合會行動組聯同旺角警區、油尖警區及深水埗警區人員，漪歟盛哉！厲害了，展開代號「犁庭掃穴」行動，又突擊巡查區內多個娛樂場所，以打擊跟三合會有關嘅娛樂場所內犯罪活動，睇吓佢哋有冇違反「禁酒令」。其實，咁多年來，大家都心照，開講都有話，唔食鹹魚口唔腥，唔做壞事心唔驚！而開得呢啲樓上吧，經常上去蒲嘅人，又點會係善男信女，點會發現唐三藏或觀世音喎！

嘞！尋晚凌晨約一點，警方喺行動中，發現尖沙咀金馬倫道一間樓上吧違例經營。據悉，該樓上酒吧有黑幫和勝和背景。酒吧涉違反政府嘅「禁酒令」！大家睇吓警方當場拘捕嘅十人，當中二男五女為酒吧持牌人、負責人及職員，佢哋涉違反《規例》被捕，其餘兩名男子因欠交罰款而被通緝，一名女子則涉嫌未能出示身份證明文件被捕。要言之，多是來自「三山五嶽」，可見，樓上吧不是藏污納垢，就係罪惡溫床喇！食環署根本就唔應該批個牌畀呢啲所謂「樓上吧」！

各位街坊，既然樓上吧明擺着係罪惡淵藪、借酒販毒，更多數有黑幫操控，點解仲愈開愈多，是否又有保護傘包庇？若然只係每年去油尖旺循例做幾場「大龍鳳」，不管係「犁庭掃穴」抑或「霹靂爆菊花」幾咁勁揪，都係虛晃一招而已！馬克吐溫說：再多的證據也說服不了白癡！功夫茶則認為，再多的掃蕩都難令黑幫收手，要徹底剷去罪惡溫床，令𡃁仔𡃁妹「企硬，唔take嘢」就係要源頭滅毒——不發牌，否則，講乜都係 「嘥冷氣」！你即使斬佢手掌佢都會伸隻斷臂去借酒販毒！