世界視線：桑德斯退出初選　民主黨能否團結

美國民主黨總統初選基本上塵埃落定，隨着佛蒙特州參議員桑德斯宣布退選，前副總統拜登幾乎篤定能拿到提名，在十一月跟特朗普決一死戰。如今最關鍵的是：拜登能否吸納桑德斯的支持者，攜手擊退共同敵人特氏，備受各界關注。

儘管桑德斯決定終止選舉工程，並承認自己在選舉人票落後太多，但在餘下的初選州份中，其名字仍留在選票之上。更重要的是，桑德斯並未對拜登全面背書，更遑論呼籲支持者在大選中把票投給對方。對於拜登，桑德斯僅不着邊際地讚揚他是「正派」（decent）的人，並強調兩人在推動進步派政策方面，有很大合作空間。

想當初桑德斯氣勢如虹、對拜登呈現輾壓之勢，桑德斯曾大方地表示，無論哪一位參選人在初選中脫穎而出，他都會支持，如今到了該認輸的時候，卻顯得猶抱琵琶半遮面。從桑德斯的角度看，如果不是同屬進步陣營的麻省參議員沃倫遲遲不肯退選並公開支持他，如果不是新冠肺炎橫空殺到，無法舉辦大型造勢集會，自己早就能擊敗拜登。

當然對桑德斯來說，拜登是否真的正派無關宏旨，兩人如何在推動進步派政策方面合作，才是重頭戲。據媒體報道，桑德斯陣營已開出一條長長的政策清單，要求拜登在大選的政綱內，加入應對氣候變化、全民醫保以及免除學生貸款等議題。更有甚者，據聞雙方連一旦拜登勝選，委任誰進內閣亦在討論範圍，桑德斯陣營的叫價，拜登的內閣除了須包括進步派人士，亦不可任用曾在華爾街及石化行業任職的人。

桑德斯之所以敢於獅子開大口，源於支持者對自己的忠誠。一六年大選的票站調查顯示，約百分之八的桑德斯支持者，最終把票投給了特氏。另有調查顯示，「桑粉」對拜登的好感度，遠遠低於對家支持者對自己的好感度。民主黨團結的唯一有利因素或許在於，桑德斯因年齡關係，下屆幾乎肯定不會再選，為免成為黨的歷史罪人，最終還是會對拜登伸出橄欖枝。