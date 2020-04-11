昨天我提出香港要吸納內地的學生，借英國、美國等地新冠肺炎疫情和排華情緒，把香港轉變成內地生留學的首選之地。

對中國整體而言，是減少海外留學生的風險，減少資金外流，把資金集中於國內，包括香港，招攬海外華人和不同國籍的學者，在中國本地推動教育與科研的大發展。特別是今後中國與美國的新冷戰底下，美國絕對是以中國為敵，想方設法地攻擊中國。中國要改變戰略，立足國內的根本，守衞中國的復興大業。

對香港而言，這是結構轉型提升，走知識型經濟發展的重大機會。世界大城市大學生人數有百萬人。香港是瞠乎其後，比不起國際及內地不少大城市。而在當前香港大學發展的方向，競相在珠江三角洲地區建立分校，中文大學已經建立，籌建的還有香港大學、科技大學、城市大學和理工大學。或許大灣區發展概念可以克服香港面積細小的限制，但香港還未完全融入珠三角。把大學與科研的發展完全轉移珠三角，香港本地的發展便難朝這些方向有所進展。雖說曾蔭權時代引進外國大學在港設分校，卻主要是商業牟利，並不與香港發展結合。內地設分校，香港不擴展，結果會是分校大發展，反客為主。香港的大學發展重心便移離香港，此舉怎樣推動香港的轉型發展呢？

香港適齡大學生不足，要擴展便要招內地及海外學生，特別是招優秀的一輩，來提升香港大學生的整體素質。

若香港追隨倫敦、紐約的例子，大學擴招，增幾十萬內地及海外生，由此而帶來社會人口質素的提升，留學生衍生的本地消費和服務業的增長，作用與效果遠勝旅遊的收益。留學生勤奮努力容易促生大學內外的創新精神與能力，影響巨大。

香港是國際城市，發展依賴海外關係，內地生及海外生大增，海內外的人脈關係便同樣大增，有助香港在國際化方面更上一台階，也可應對逆全球化帶來的挑戰。

香港不是沒有土地，只是政府散漫。大學擴招需要使用的土地不多，部分學生更可以居住在深圳、珠海等地，並不需要每天返校上課，也可與籌建的分校協作，學生兩地走。香港的最大問題是怎樣鎮壓大學裏港獨勢力。這本不是問題，而是大學當局縱容所致。若大學與政府合作，禁制港獨活動和師生相關言論，以法律作為後盾，應可生效。且在公立大學外，先擴展私立大學和專上學院，更可容易推行，減少初期的政治干擾。

事在人為，端視香港政府有否智慧、視野、決心與魄力。