一九五○年幾位民主人士見毛太祖，擔心中國出兵抗美援朝會影響和平建設。毛太祖說，不錯，我們急需和平建設，為此可以寫出百條千條理由，但抵不住六個字，就是抵不過我們對美帝侵略矛頭直指我國東北「不能置之不理」。如果這樣，美帝必然得寸進尺，走日本侵略中國的老路，甚至比日本還兇，就會有三把刀子插在中國身上，一把刀從朝鮮插在中國頭上、一把刀從台灣插在我國的腰上、一把刀從越南插在我國的腳上，從三個方面進攻，我們就被動了。因此，我們抗美援朝出兵，就是不許它的如意算盤得逞，這就是「打得一拳開，免得百拳來」。

事實和中國的發展證明、中美關係和世界格局的變化證明，毛太祖當年打出的這一拳，是完全正確的。毛皇帝的膽略、果斷對中國新一代領導人打退老美，今天仍想用三把刀插在中國身上，有深刻意義。老美現在插向中國也有三把刀，一是台灣刀；二是南海刀；三是香港刀。而香港刀插之甚疾，因為香港有個九月立法會選舉，為老美插刀香港提供了「千載難逢」的機會。在老美和香港反對派策劃的反修例暴亂黑雲壓城城欲摧形勢下，他們將通過今次選舉完成「顏色革命」，「變天奪權」已沒有懸念。

老美指使其在香港的政治代理人成功發動這場暴亂達到的效果，可說和當年出動飛機狂轟濫炸我國東北地區、大兵壓境造成的形勢相似，因此，叫停立法會選舉、大力度精準平息暴亂、剷除黑手和煽動機器、推出二十三條立法的組合拳必須打出，方能斷其刀，滅頑敵。因此，對九月選舉北京還應是那六個字「不能置之不理」，任其舉行也。

歷史的經驗值得借鏡。當年北京如果不出兵，不主動打出去，老美就會得寸進尺，加緊侵略中國，甚至比日本還兇，中國的損失會更大，反擊的代價也更大。今天若不叫停立法會選舉，主動打出組合拳，老美和反對派將長驅直入，顛覆建制，屆時朝廷再作反擊，必定殘局難收，代價更慘痛。