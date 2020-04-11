在新冠肺炎肆虐之下，港府大破慳囊，先後推出兩輪防疫抗疫基金，共涉及近三千億元，佔本地生產總值一成，可謂前所未有的大手筆。非常時期用非常手段，相信絕大多數市民對加碼推出防疫抗疫基金沒有異議，怕只怕急驚風遇上慢郎中，港府紓困拖拖拉拉，錢還沒派出去，基層市民尤其是失業人士已成涸轍之鮒。

這種擔心並非無的放矢。港府一一年向每名成年永久居民派發六千元，需時二十一個月才派發完畢；一八年透過關愛共享計劃向三百萬名合資格成年人派發四千元，花了十九個月時間，行政費用更高達十億元。這次又如何？據說同樣預留十億元行政費用，但七月才開始登記，不知何時才把一萬元派到市民手中。疫情嚴峻，百業停頓，基層水深火熱，盼望紓困措施猶如大旱之望雲霓，偏偏港府慢條斯理，奈何！

澳門說派錢就派錢，從不拖泥帶水，為何香港做不到？答案顯而易見，除了因為港府效率低劣，也因政客為反而反。反對派一方面大聲疾呼要求派錢紓困，一方面千方百計阻礙預算案撥款，更聲稱投反對票不會得失選民，可見他們從來都是打自己的政治算盤，而不是考慮公眾利益。君不見在反對派瘋狂拉布下，立法會內委會開了十四次會議仍未能選出正、副主席，既蹉跎了半年時間，更耗費了無數公帑。四十一名建制派議員日前發表聯署聲明，譴責主持會議的公民黨議員郭榮鏗濫用權力，不擇手段阻撓內委會及社會運作。但譴責歸譴責，這種無恥政客根本不在乎。面對疫症，港府高官即使無能，起碼願意減薪一成，部分建制派議員也自動捐出薪酬，成立基金幫助基層抗疫。反觀反對派政客一毛不拔，只懂批評港府抗疫不力，自己毫無貢獻，還要添煩添亂。說到底，香港之所以不斷沉淪，議會之所以烏煙瘴氣，正是因為充斥垃圾政客。