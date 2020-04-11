香港坐擁萬億儲備，富可敵國，但政府理財無方，對市民孤寒，對自己大方，派錢拖拖拉拉，倒錢落海卻毫不猶豫，明日大嶼人工島填海死心不息，民生疾苦卻拋諸腦後，救市姍姍來遲，不少人加入失業大軍，不單止中小企及食肆倒閉，連交通工具營運商也捱不住，近日黃埔四線專線小巴因乘客量持續下跌，虧損惡化而終止營辦。

僱主與打工仔水深火熱，等到花兒也謝了，政府終大破慳囊，史無前例一擲八百億港元推行「保就業計劃」，向僱主提供工資補貼，每月最多九千港元，為期半年，各界表示力度不足，但一貫「有好過冇」，可是官員又是考慮不足，漏洞百出造就無良僱主獨吞津貼。賤招包括減薪、延遲支薪、放無薪假及解僱高薪僱員改聘低薪員工等。

其中一例廣傳便是有僱主用萬八元以上工資基礎申請津貼，但之後大幅減薪或要求僱員放無薪假，大部分薪金變相由政府資助，勞福局局長羅致光亦承認計劃並非滴水不漏，但認為問題不大，死撐並非漏洞，表明制度容許僱主不支付全部薪金，並很難要求生意下跌九成的僱主出糧百分百，他亦不能阻止僱主減薪，似無意修補漏洞，反指部分僱主可能為取津貼而想辦法留人，增加人手或加薪，呼籲勞資雙方有商有量。離地局長又是廢話連篇，單看最低工資一個幾毫也爭拗數年，互不相讓，在錢銀利益上根本難達共識。政府應解決問題，而不是製造問題再拋給勞資雙方解決。

工資補貼計劃本身不設刑事罰則，違規僱主受懲罰多數僅扣錢，當局亦不會聘請大量人手調查，難以證明涉及欺詐，放生無良僱主。除非改以實名資助出糧，才可確保打工仔受助。派錢給市民，等接近兩年；資助打工仔，未知會否落在他們手上，無能政府新措施往往都是嘥氣。