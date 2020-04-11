香港因新冠肺炎影響，特區政府勸喻市民留在家中，減少外出，學校停課，部分公私機構都鼓勵員工留在家中工作。本周所見，公共交通工具乘客大減，再加上限聚令，食肆和娛樂場所關閉，市面一片愁雲慘霧，經濟受嚴重影響。特區政府推出八百億保就業計劃是否奏效未知，輿論反應負面者眾，我覺得不少只是循例批評一番，暫時未見有人提出其他切實可行辦法。

歐洲和美國情況看來更加不堪，他們已經取代亞洲，成為新冠肺炎疫情最烈地區。看網上傳來世界各主要城市的照片，昔日遊客擁擠，商業活躍大都會的重要名勝景點，都不見遊人，主要街道上行人罕見，汽車絕迹。看來各國都放棄了任由疫症擴散的延遲政策，改為遵從隔離政策，盡量多檢測，發現確診者立即隔離，避免病毒傳播開去。雖然不少國家地區都要面對醫療設備和人手不足困難，醫院床位不足，不少確診者只能留家隔離，等待病情轉壞再聯絡當局。此安排未能令確診者放心，居家隔離無人醫治，也沒有信心病情好轉，不知隔離是否有效，會否傳染家人都缺乏把握。

有居住英國的朋友告知，政府已發出居家令，他們多留在家中，公司改為遙距運作，大家都在家中上班，學校已全面停課，家長在家工作之餘，要分神管束不聽指揮的小毛頭，也夠頭痛。不過，他們的居家令執行得比較寬鬆，容許市民外出購買食物和生活必需品，只要去超級市場購物時與其他顧客保持距離，避免接觸便可。反而戴口罩得到平反，一般人上街戴口罩的多了，但堅持不戴的也不少，總算情況有所改變，如疫情初起時把戴口罩的人視為病患者，橫加排斥的人明顯少了。也有人在居住的區內外出運動，如去公園或在街上散步和緩步跑，堅持每天上街遛狗者依然故我，未見改變。也有些年輕一代不信邪，堅持外出聚會，只要不是一大班人在街上聚眾鬧事，並未遭遇警察驅趕。他們最擔心的是異地居住的六十歲以上父母親一代，這些高危一族不少是長期病患者，如果受到病毒感染隨時可能致命。

新加坡從四月七日開始實行居家令，各機構辦公室停止上班，除了提供基本服務行業外，員工一律在家工作。飲食業只能經營外賣，購買後不得在店裏食用，連輪候也要保持合理距離。公共交通工具繼續運作，但載客量和乘客距離受限制。新加坡政府繼續向國民派發小量布質口罩，但不夠一家人上街，明顯是不鼓勵國民戴口罩出街。看網上新聞，儘管人們上街保持距離，但並非人人戴口罩。