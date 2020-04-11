在特朗普「帶領」之下，美國抗疫一塌糊塗，不僅確診人數冠絕全球，單是一個紐約市，疫情不僅遠超武漢，確診人數甚至比西班牙更多，用慘絕人寰來形容也不誇張。抗疫成敗直接影響其連任勝算，特朗普最近一再「甩鍋」別人，針對中國之餘復向世衞開火，也就不足為奇。特朗普日前在其推特發文嚴斥世衞過於以中國為中心，而且在疫情期間作出差劣建議，其後更在記者會上威脅考慮暫停向世衞提供資金，擺明發爛渣。

誠然，美國是世衞最大金主，但同時欠款也是最多。據外媒報道，上個財政年度世衞逾八成資金來自各國政府、慈善機構等私人組織，以及其他聯合機構和歐盟等自願捐款，其中美國政府的自願捐款份額佔比最大，約佔一成半，第二大是蓋茨基金會，約佔一成。但與此同時，美國也是世衞強制捐款欠款最多的國家，截至今年三月，美國未向世衞支付的強制捐款總額超過九千九百萬美元，數額遠超其他任何國家，連中國外交部發言人華春瑩都忍不住揶揄，「美國欠聯合國與世衞組織的會費繳了嗎？」

美國自恃軍事強國，到處頤指氣使，橫行霸道，但病毒不長眼睛，它們才不管入侵對象是否世界霸權，它們只向沒有準備的人埋手。武漢早在一月廿三日封城，中國政府史無前例之舉已預示疫情非同小可，偏偏美國當時除了率先撤僑封關，就是一副幸災樂禍的模樣。正因為全國上下掉以輕心，特朗普甚至將病毒當成普通流感，才弄致今日焦頭爛額的地步。

《紐約時報》日前報道，有研究指新冠病毒早在二月中已在紐約傳播，由來自歐洲的旅客帶入，並非亞洲，但特朗普沒有對歐洲實施旅遊限制。總統先生不集中力量抗疫救人，反而忙着賴中國隱瞞疫情，賴世衞偏幫中國，只有自己最英明神武。利用疫情自我貼金，選舉比人命重要，這就是美國的普世價值了。