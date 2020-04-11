新冠肺炎疫情爆發之後，不少人認為世界衞生組織偏幫中國，一聽而知，這是謬論。甚麼叫「偏幫」？公然表揚對方是不是偏幫？不一定，如果對方值得表揚，這叫恰如其分。對方引來禍事，仍不作譴責，是不是偏幫？也不一定，須看那是有心引來的禍，抑或是出於無心。

新冠肺炎堪稱世紀疫患，首先在中國武漢一地爆發，全球醫療專家都對新病毒陌生，只能摸着石頭過河。中國正處於災難的中心，卻能夠果斷決策，既封城又禁足，成功在約兩個月內遏止新冠肺炎疫症擴張，過程中沒造成大規模的人道危機，殊屬難得。歐洲、美洲地區的疫情較遲爆發，抗疫之路是踏着中國的腳步前行，到頭來卻處理得比中國遜色。

二月時世衞專家小組曾到中國考察，回程後領頭人加拿大衞生專家艾沃德說：「如果感染病毒，我想在中國得到治療。」如今且看歐美國家在新冠肺炎疫情下猶如人間煉獄，便知道這位加拿大專家所言非虛。如果說實話也算是偏幫，請問甚麼才不叫偏幫？

至於中國沒有在最早的時候，將疫情的嚴重性通報全世界，是否就應該受到譴責？如果有心隱瞞就是，若不是有心的，那就叫不知者不罪。新冠肺炎病毒的厲害程度，三個月前，世上幾乎無人能知，哪怕只是一個月前，美國總統特朗普、英國首相約翰遜仍是渾然不覺。尤其是約翰遜，他如果知道厲害，後來又豈會因疏忽而染病，還曾要置身於深切治療部？

中國未能及早通報新冠病毒的詳情，那是基於人類知識的共同局限，責任不該由中國獨自承擔，故世衞自然也不會因此譴責中國，這樣做不叫偏幫，而叫公道。世上幾乎所有爆發的海嘯，預警中心在一個月前也沒有能力預知，更沒法子準確評估其破壞力。難不成這些海嘯預警部門，一律都應該受到譴責？