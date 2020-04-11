黑暴期間，就連警察也擔驚受怕，有警察表示，他們也活在恐懼中，家人被醜化，照片貼滿街，連登起底、網上誣衊，能不感到身心俱疲嗎？有時也想放棄。看官，連東方報業集團、無綫電視這樣實力雄厚嘅大機構也遭網絡欺凌，尤其東方報業集團一向本着「人若犯我，我必犯人」的強悍精神，都遭到鼠輩暗角發毒箭抹黑中傷，一啲小市民、小商店對住呢啲衰過地痞、惡霸嘅宵小，就更加如啞子飲沙士，有氣冇聲出喇！

奧古斯丁《懺悔錄》有名言：在沒有真正正義的地方，法律是不可能存在的。旨哉斯言！如任由鼠輩躲在暗角，對正義傳媒和一些有實力嘅大機構做些見不得光的抹黑和欺凌，而他們不須付出任何成本便可用那渣招自己過癮，政府仍對此歪風熟視無睹，呢啲鼠輩只會得寸進尺，變本加厲，那不正是令社會變成沒有正義的地方嗎？那麼空有法律，又有何存在之必要？

早前東方報業集團和無綫電視一同發表聲明「要求政府嚴正執法，打擊網上欺凌煽暴」，引來社會各階層回響，亦引起各方關注網上呢股歪風！據悉有關網上欺凌、尋釁滋事案件已引來警方關注，並由大埔警區重案組轉交網絡安全及科技罪案調查科調查跟進。

警方網罪科有的是對網絡犯罪的專家，由他們去徹查必定事半功倍，老朽相信鼠輩宵小即使藏得鼠尾，又必露出獐頭鼠目，警方網罪科必能把幕後黑手揪出並緝拿歸案！還網絡一個無污染的乾淨之地！正如東方報業集團和無綫電視的聯合聲明指出：社會各界面對網上欺凌絕不應退縮，政府必須追究在網上肆意發放煽動暴力及不法行為的人士，亦應考慮是否有修例或立法需要，支持警方更有效執法，打擊網上欺凌和煽暴。關於修例或立法呢方面，老朽懇請「司底驊」咪一反白眼「又要飛喇」，反正疫情嚴峻，留港做點實事吧！