暫時放下了東京奧運會的包袱後，日本也遮不住國內新冠肺炎爆發的疫情了。七日晚上，首相安倍晉三一臉沉重地向包括東京、大阪等七個重要都府城市發出了緊急事態令，至下月六日的一個月之內，七個都府都有諸多限制措施，外界認為這是封城，但安倍卻死口不認，最關鍵是沒有停工令，因此被譏為七分封城，效果十分被動。

安倍晉三宣布緊急事態令的時候，明言擔心個別地區的疫情擴大，會令醫療體系崩潰，因此要求民眾配合避免不必要外出，不要到卡拉OK、多人聚餐等，並且授權地區政府徵用醫藥品和食品等，為期一個月。但是，緊急令沒觸及停工停產，安倍晉三亦無意要求各鐵路公司減少班次，換言之，日本打工仔工蜂式的上班文化，似乎也沒有改變。這對安倍的兩周後結束疫情高峰目標有甚麼影響？實在值得觀察。

即使祭出最高抗疫命令，日本政府也不願意犧牲一般商業運作，是因為今年的日本太多麻煩事，本來重本投資的東京奧運會不但沒有如期舉行，亦沒有海量遊客帶來的龐大消費，東京政府還得協助解決大量的酒店、客棧退訂等麻煩事宜，最頭疼的是，大量奧運場館需要繼續投入驚人的金錢來維護，以備一年後仍能以最佳狀態舉辦奧運會，這時候，誰還敢叫停工停產？

東京都知事小池百合子雖軟性呼籲打工仔多點遙距工作，但有多少企業會聽從？日本企業主腦願意犧牲生產力來配合政府的緊急令嗎？不少人將日本的緊急令與歐美對疫情嚴重城市的封城安排作比較，結果一致認為當中沒有可比性，東京、大阪模式充其量是叫人多留家，社會運作步伐沒停，防疫效果能否達到減少人流七、八成的目標？為此灰心的人不少。安倍如今陷入連場困境，先失東奧，現在重手防疫又被轟進退維谷，若最終防疫亦吃敗仗，一輸再輸，會否因此斷送江山？