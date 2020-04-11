香港電台記者唐若韞，利用港台節目《The Pluse》就疫情訪問世界衞生組織官員，詢問一個與新冠肺炎疫情完全無關，涉及一個中國的國家會籍問題，即「會否重新考慮台灣的世衞成員資格」的提問，是如假包換的公然違反作為特區政府《公務員守則》和基本職業道德，違反《香港電台約章》、違反憲法和《基本法》，明目張膽破壞國家統一、支持和煽動台獨的行為，為台獨妄想重新以「國家」身份重返世衞組織叫陣。

港台記者公然撐台獨，為台獨恢復參加世衞資格叫屈的政治事件，經連日傳媒深挖報道和事件背景多元曝光後，焦點已聚焦至特區政府將會怎樣處理？是否高高舉起，輕輕放低？公眾的質疑絕非毫無根據。

一如非法佔中的多名被捕疑犯尚未交審的拖延處理、一如立法會政治黑金案拖了多年後竟突然宣布不檢控金主，只是想利用香港人太忙，新聞冚舊聞，寄望忙碌的香港人很快不記得港台公然撐台獨了！

只可惜，這次港台撐台獨、煽台獨，太過露骨了，應了一句「上帝要你滅亡，必先讓你瘋狂。」不只露出狐狸尾巴，亦裸露整個黑窩，搞分裂破壞一國兩制的痛腳被公正輿論抓着了。狐狸尾巴縮不回去，只有欲蓋彌彰，進一步暴露年花多億公帑的港台早已失控，成為反政府的「身在漢營、心在曹」的蛇鼠黑窩。去年的反修例變成「反送中」逆權運動，及後再演變成持續大半年的「五大訴求，缺一不可」的黑色暴亂奪權港版的「顏色革命」。

港台從未譴責過暴徒暴行和暴亂破壞帶來的沉痛損失，夥同亂港派同穿一條褲抹黑警察，攻擊執法警務人員，與亂港政治勢力同流合污，陷三萬前線警員被網絡孤立、圍剿欺凌的無政府輿論支援境地。對此，警務處處長鄧炳強不得不兩次去信港台抗議，要求澄清。可是在廣播處長梁家榮縱容包庇下，港台依然故我。糧照出、中照反、港照亂，無後果、無懲罰，才導致今天這樣的瘋狂，肆無忌憚、得寸進尺、目空一切——視港台就是獨立王國，老虎屁股摸不得。

七百多萬香港特別行政區的市民總算未全被催眠，都在問香港執權柄者接着怎麼辦？都在等位於管治金字塔頂端的高官公開交代。行政長官林鄭月娥在本周二行政會議前見記者時強調，港台是政府部門，必須維護一國兩制，節目內容要加深市民對一國兩制的理解，但沒講如何追究。

商務及經濟發展局局長邱騰華在立法會特別財委會時明確表示，港台有責任及必須尊重和維護「一國」原則，不可以偏差，港台並非無王管。廣播處長作為總編輯要負最終責任，但又說事件會交由廣播處長梁家榮跟進。大家都奇怪會否官官相護或棄車保帥？

梁家榮在同一會議上回應只稱「一中」原則不可違反，港台一直恪守等講了等於無講的廢話。特區高官都是交波傳球的超級高手，不過看眾也不傻，大家都在等看何時射球及入球的結果。何時懲處？怎麼懲罰？追究哪些官員及哪些人？