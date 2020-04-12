功夫茶：積壓案件視等閒　避政司長正瘟神

民間智慧都知晨早若見天邊黑雲攔住，穿起蓑衣先出門做工；之但係民望長期低殘嘅「避政司司長」鄭若驊，話之你晨早黑雲啦，一於做其鍵盤戰士，先呷一口香醇咖啡，內心嘀咕：微風吹亂了我的秀髮，激鬼死人，疫情仲咁鬼嚴峻，睇怕有排冇得飛啦！於是，反一下白眼，無奈敲下「律政司與法律界同心抗疫共度時艱」嘅網誌！

司底驊廢噏至叻，佢一身醜聞、不務正業就三歲小孩都知！呢，上任至今兩年多，最少三十次外訪。只見佢影郁，似乎幾勤力喎！港府日前推出嘅第二輪防疫抗疫基金中，其中兩項與法律和解決業界爭議有關，佢就一改死豬唔怕滾水淥嘅面孔，大放厥詞，說甚麼「法律界須盡快檢視如何更廣泛利用法律科技，並研究如何加強相關能力」云云，而且更不打自招，喺網誌提到，自司法機構今年一月二十九日宣布法庭一般延期安排後，各級法院受影響嘅案件數目佔全年案件量接近百分之十八！法院癱瘓呢隻鑊，鄭司長有份孭！

黑暴以來，警方拘捕七千六百多人，至今只有一千二百多人已經或正在進行司法程序，民間一直詰問何以不參照英國先例開二十四小時法庭加快審訊暴徒？有議員都指出，大量涉嫌違法者被拘捕，律政司有責任確保人手足夠處理刑事檢控，令檢控不會被拖延。而實情係，司底驊屬下檢控甩轆勁低能，經常犯下小學雞錯誤，錯到離罩貽笑大方！唔少暴徒就咁甩身，「警察拉人，司法放人」，法律喺司底驊手中，變得多麼兒戲！

呢，司底驊至叻龜縮，大仙靈籤都話佢「扮嘢釣魚損法治」，而功夫茶曾直斥佢衰過隻雞，事關雞有「文武勇仁信」五德，佢如果求其有一瓣沾上邊，民望都唔使長期墊司底，係咁食泥喇！法庭停擺咁耐，佢做過乜吖？頂多就係四方木一塊，踢一踢，郁一郁！用網誌話畀大家知佢仍然有呼吸，有反應，識得話畀大家知要「研究如何廣泛利用法律科技」咯！喂！大律師公會主席戴啟思都忍唔住向佢開炮，因法庭停擺咗咁耐，只處理緊急及必要案件，大律師冇生意又唔可以兜生意，依家法庭循序恢復服務，促「避政司司長」盡快「找數」喎！

嗱！呢啲咪係廢人講廢話，廢人做廢事，行家都頂佢唔順。功夫茶忍唔住大笑三聲，睇吓公民黨立法會議員陳淑莊酒吧聚眾涉違「禁聚令」，民間團體喺網上發起聯署叫佢下台，政府亦一早表態指陳淑莊不屬獲豁免嘅群組聚集，但司底驊又再扮龜縮埋個龜頭，乜都睇唔到「不予置評」！一個瀆職無能成咁嘅避政司，你叫佢「找數」？得，功夫茶肯定佢一定「走數」！