世界視線：新冠債券現分歧　歐盟團結受考驗

新冠肺炎疫情除了考驗各地政府的應變能力，亦考驗歐盟的團結。歐盟成員國財長日前同意發放五千四百億歐元的一攬子救助計劃，以防範歐盟進入空前衰退。然而，在團結的表面下，長久以來的南北分歧，在今次疫情衝擊下再次被擺上枱面，特別是疫情最嚴重、經濟表現亦最差的意大利跟「富親戚」德國之間的猜忌日深，甚至威脅着歐盟的存續問題。

上述救助計劃通過歐元區的救助基金歐洲穩定機制，提供高達二千四百億歐元的信貸額度。歐洲穩定機制是在歐債危機後建立起來的永久機制，主要任務是為歐盟成員國提供金融救助，但受助國必須符合一定條件，德國、荷蘭、奧地利等國主張沿用舊制應對新冠肺炎危機；意大利等國則認為疫情不是哪個國家的錯，不應在這種時候談條件。

事實上，撇開實際上的疫情嚴重程度不說，歐洲各國綜合實力大不相同，應對疫情引發的經濟危機的能力亦有高下之別。德國等富裕的北部國家迅速推出保障工人就業和企業經營的措施；意大利、希臘等南部國家卻只能採取溫和的措施，可以預料，「北富南貧」的既有格局，在疫情過後將進一步拉大。

意大利等國主張應由歐元區發行「新冠債券」，共同在國際金融市場上籌集資金，並共同擔保債務，意大利、西班牙等六國日前致函歐洲理事會主席，呼籲成立新冠債券，並強調此一新工具所產生的資金，可為各國醫療保健方面的投資提供資金。惟德國總理默克爾已表明拒絕有關建議，強調對相關倡議仍然沒有「政治共識」，但這顯然只是場面話，實情是意大利、西班牙等融資成本較高的國家，可透過新冠債券以較低成本融資，反觀德國、荷蘭等，負擔的利率將比本國的債券還高，也實在很難說服選民。

不管怎麼說，德、荷等國在疫情初期對意大利的求援反應冷淡，已激起意國民眾的反感。一項調查顯示，七成意國受訪者認為德國扼殺意大利的經濟，意國總理孔特甚至把話挑明：若歐盟未能處理好疫情挑戰，將失去存在的意義。