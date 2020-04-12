正論：為何滿街南亞匪　政府應該問自己

香港疫潮爆不停，日日有雙位數字新增個案，確診人數破一千大關。病在市民身，這個社會也像染了重症，黑暴揮之不去，經濟一潭死水，失業率飆升，治安顯著惡化，其中尤以涉及南亞假難民的罪案如雨後春筍爆發，一發不可收拾。這個社會毒瘤，正在趁你病攞你命。

幾乎每天都有南亞匪犯案的消息，無論是光天化日，還是黑夜暗角，都出沒作奸犯科，既攔路截劫市民，持槍打劫便利店，又被揭發在鬧市進行毒品交易及搞賭檔，無法無天，嚴重擾亂社會秩序，威脅市民安全。本報「正論」及「功夫茶」近月已多次警告政府，疫潮下搵食艱難，南亞假難民必定趁火打劫，事實亦如本報所料，但未見當局有任何行動回應，坐視不理。東方報業集團多年來一直有報道南亞假難民利用酷刑聲請留港，為禍特區，成為治安毒瘤，既做黑幫新血，又四處僭建「南亞新村」藏污納垢。各界人士都表示關注，唯獨是政府忠言逆耳，長期以來一副愛理不理態度，不但六年動用超過六十億元公帑招呼假難民，以納稅人血汗金錢養虎遺患，又不積極改善機制杜絕聲請漏洞，任由假難民滯留搞亂香港，弄假成真，現在自食其果，怨天怨地不如問自己，南亞匪幫能夠有機可乘，是誰製造這些機會？

世人常嘆屋漏偏逢連夜雨，實則禍福無門，惟人自招。政府官員及建制派，經常把香港的亂象歸咎於外部勢力興風作浪，從來未見有檢討，究竟自己出了甚麼問題。香港之亂，亂在有一個無能政府。政令不行，司法不公，應告不告，黎智英等佔中三十九名搞手五年半逍遙法外，律政司司長鄭若驊怯洋懼外，對反中亂港分子處處退讓，讓其肆無忌憚搞亂香港，佔中只是試水溫，既然獲得港府「隻眼開隻眼閉」，便趁反修例風波推動示威暴潮，不少佔中搞手都在暴潮當中擔當一定角色，黎智英借旗下《蘋果日報》鼓吹上街，更在遊行扮指揮，官媒斥為「叛國禍港四人幫」之首，現在還大搖大擺與泛民主派合謀奪取管治權。佔中九男女獲輕判，七警執法卻飽受牢獄之苦，嚴重打擊警隊士氣，親者痛，仇者快，現在香港亂象，政府一手造成，要怪，怪得誰？

港府官員對香港問題心知肚明卻扮無知，市民看得一清二楚。冰封三尺非一日之寒。種種原因積累，法治不彰，治安差劣，市民有冤無路訴，走上街發洩怨氣，政府未有反省，一次又一次推卸責任，推推推、把自己及整個特區推到懸崖邊緣，若是執迷不悟，繼續行舊路，下一步便粉身碎骨。

東方愛國愛港，恨鐵不成鋼，不忍特區走上滅亡之路，多年來發揮第四權天職，鐵骨錚錚，不畏強權，敢言批評政府之餘，亦有建設性意見提供，對於解決南亞假難民問題，治亂世用重典，首先要加強執法掃蕩，盡快拆除各區罪惡溫床「南亞新村」，剷除匪類棲身竇口。法庭對於涉及假難民犯法案件，亦應該加重罰則，作為判案指引，不能視為一般同類案件。非法來港再在逗留期間犯案，這不是最好的加刑理由嗎？

一方面要把犯法的人送進牢獄，對於萬名滯港假難民，加速審核及遣返，亦應考慮盡快設立禁閉式難民營，港英政府便是這樣處理越南難民，殖民地時代有，為何自己中國人當家作主時卻不見影？隔離懷疑帶病毒的人，功效立竿見影，把潛在毒害香港的假難民與香港社會隔絕，亦可以把問題暫時減至最低。不理難民是真是假，首要保障香港社會秩序與安寧。回歸之後，香港非但倒退，而且很多方面比起殖民地時期還差，實在令國家蒙羞，中央是否視而不見？五十年不變，變作五十年不管，實在令人慨嘆。

重刑阻嚇及設立難民營只是治標方案，斬草除根，必定要找出假難民作惡根源。長遠來說，香港須退出聯合國《禁止酷刑公約》，杜絕酷刑聲請留港途徑，並遣返滯港假難民，還香港淨土。黑暴破壞，疫禍連連，沒有一天安寧，沒有安樂茶飯食，香港人已經夠慘，還要無辜飽受南亞匪禍害，這個政府實在愧對所有市民。再不剷除這毒瘤，香港勢必淪為罪惡之城，鵲巢鳩佔，劣幣驅良幣，到時恐怕倒過來，香港人反而要做難民逃亡了。