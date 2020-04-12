神州觀察：內憂外患與日增　疫情防控仍吃緊

內地新冠肺炎疫情大爆發後，當局以舉國之力實行封城鎖國等「硬核」手段抗疫，並將形勢帶入「外防輸入、內防反彈」的下半場。惟在疫情向好的光環下仍然危機四伏，海陸空的立體防範並未阻止境外輸入個案與日俱增；而在內部，隨着本土病例及無症狀感染者的不斷湧現，亦令疫情防控倍添變數，總體形勢仍然吃緊，絲毫放鬆不得。

三月二十六日，國家民航局宣布實行「一國一線、一周一航班」的限飛措施，隨後又宣布暫停外國人入境中國，惟據內媒統計發現，在此之前的二十天左右，估計已有近一百七十萬人入境，而且多是執行家居隔離政策，防疫漏洞頗多。另外，該數據尚未計及陸路和海路的入境情況，全國首例境外輸入病例更比民航局宣布限飛時間早了一個月。根據國家衞健委截至昨日的通報顯示，境外輸入確診病例累計已逾一千一百宗，外防輸入壓力沉重。

問題是，正如當局早前所說，輸入型病例中有九成其實都是自家人，不是外遊返國的，就是躲避疫情而來的華僑、留學生，必須讓他們入境，否則說不過去。故此疫情輸入現象還會長期存在，直至國外疫情全面好轉，才能從根本上解決問題；而這或是內地政府近期積極發揚國際主義精神、努力幫助外國抗疫的動力來源之一。

天上的防不了，地上的情況亦不容樂觀，浙江、福建等地近日為防止海上偷渡入境帶來的疫情輸入風險，紛紛許以重金鼓勵民眾舉報，廣西等地更要設法應付翻山越嶺而來的外國人。至於黑龍江省，近期更已淪為陸路輸入病例的重災區，累計已有近一百八十宗，為此需緊急建造方艙醫院進行收治，轄下與俄羅斯接壤的綏芬河市亦告封城。當局並於數日前宣布關閉中俄所有陸路邊境，要求中國人不要從綏芬河回國，只是黑龍江昨日又冒出二十二宗從俄羅斯輸入的病例。

而在內防反彈方面，近期多地頻現因境外輸入病例導致的關聯病例，及本土新增個案、復陽、假確診等，尤其是無症狀感染者驟增，令疫情防控不再樂觀。國務院聯防聯控機制日前強調，需對治愈出院患者繼續隔離醫學觀察十四日，並提出需對解除集中醫學觀察的無症狀感染者繼續進行十四日醫學觀察，可見問題並不像當局此前宣稱的危害輕微；四月一日以來，當局亦只恢復通報無症狀新增情況，無再計入確診病例，叫人不解。

更需看到，隨着復工復產的全面展開，民眾接觸機會大增，加之懷疑存在「庫存病毒」的武漢解封，數百萬務工人員湧向各地，二次疫情爆發危機來自哪裏皆有可能，防控仍需落力。