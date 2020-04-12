不幸如我所言，新冠肺炎疫情在美國似乎失控。而發展中國家，南亞的印度以及非洲、南美等國正在擴散爆發。國與國之間的封鎖，在中國、日本、南韓、歐洲逐步可控之後，仍然不能取消，建立於全球化基礎上的國際貿易便難以恢復舊觀。實體經濟出問題，電子化的國際金融亦難以幸免。美國已成了全球確診人數最多國家，相信美國破壞國際經濟貿易的能力與作用，亦將會是全球第一。

美國衰退是必然的，一是它對國際貿易依賴高；二是經濟增長主力是消費，消費是負債運作，停工停市，即時收入消失，債務鏈斷裂，消費失去了收入支撐必然大跌，消費不景打擊生產，轉過頭來抑制貿易。美國從來基建投資不足，也從未真的進行更新擴建，負債消費的支柱崩裂，美國怎能不出現嚴重的衰退呢？

今次疫情觸發的大衰退，特殊之處是發病和病死者眾，經濟受打擊，連生命也受威脅，社會的信心會大幅潰散。加上政府呼籲海外國民回國，大衰退更加增大恐慌，大恐慌更惡化大衰退，並且會引發社會矛盾，導致動亂。美國社會未必會完全失序，但危急的程度不會比上世紀三十年代大蕭條遜色。作為全球名義上最大經濟體、最大進口國，也主宰着全球的美元金融體制，美國經濟出亂子，全球必然遭殃。

一是美國經濟不景，進口減少，特朗普會再掀起貿易戰，對中國及其他國家增加進口關稅，以保護國內生產，抑減進口成本。

二是美國政治、經濟的最大既得利益者在華爾街，但貨幣政策不足以抵銷市場的信心缺失。為了抬升股價，吸引外資，美國必然操縱美元匯價。美元高企，美元國際供應緊缺，便會演變出對其他國家的金融壓力，觸發起一國乃至區域性的金融危機，讓美國把本國危機轉移海外。

三是美國社會動亂，必然會重兵鎮壓。國內矛盾加劇，便會一致對外，轉移矛盾，侵略和戰爭便躲不了。

歷史總有規律，美國現時的境況，與上世紀三十年代大蕭條相近，當年羅斯福克服大蕭條的方法，一是倣效蘇聯，行福利主義；二是靠戰爭，初期是發歐洲大戰的戰爭財，其後是出兵，用戰時經濟鎮壓國內矛盾，用戰時消耗刺激經濟，然後用戰爭勝利所得來支付戰爭支出。

當年是英、美、蘇聯聯手攻德國，現在是中國替代德國，但俄羅斯不是蘇聯，歐盟與德國不是英國，脫歐後的英國只是小國，日本對美國有離心，國際格局已變，美國出兵可能弄巧反拙，自掘墳墓。美國當敗。