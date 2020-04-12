不久前和習近平通了電話，美國總統特朗普的這張破嘴老實了兩天，近日又胡說八道也。這次他把世衞組織和中國綑起來攻訐，胡說世衞「以中國為中心」，偏向中國，對新冠肺炎疫情作出差劣建議。特朗普再次大耍無賴，把他領導美國抗疫顢頇無能導致疫情大爆發、染病人數世界第一的責任推給世衞、推給中國。

這位「偉大總統」還如吃了多大虧的怨婦一樣，聲稱美國去年向世衞捐助了四億五千萬美元，中國只捐了四千二百萬美元，但世衞「事事都按中國的方法去做」，「對美國及全世界都不公平」，威脅要「暫停向世衞提供資金」。特氏此舉在大耍無賴的同時，亦大發怨婦「爛渣」，流氓霸道得可以。

按照特朗普的邏輯，誰對世衞捐錢多，世衞就應該以誰「為中心」，否則就是不公平。在特朗普眼裏，世衞根本應是一個誰給錢多就幫誰的組織，根本不應有自己專業獨立的地位及職守，如此就是特朗普心中的公平了。然而，這是在公然侮辱世衞，用霸權威脅世衞，此乃老美與特朗普的一貫作風，這個不斷嘮嘮叨叨的霸道怨婦政客，其面目很醜陋、很可惡也。

在特朗普的領導下，美國的防疫抗疫工作糟糕透頂，染病人數全球遙遙領先。美國疫情之嚴重，實拜特朗普的顢頇無能又妄自尊大、一切事情皆不能妨礙他競選總統之私心所賜。在氣急敗壞之下，特朗普不僅不斷拿中國說事耍賴、拿世衞組織說事耍賴，其前任奧巴馬政府也成了他推卸責任的替罪羊。據特朗普表示，美國抗疫物資和設備嚴重匱乏，是奧巴馬政府造成的，要民主黨負起責任。

特朗普「外罵」中國和世衞，「內鬥」奧巴馬和民主黨，都是因為他領導抗疫亂七八糟、老美疫情全球最嚴重而又想大選勝利的政治需要，也是老美政客玩民選政治老掉牙的慣技和手法。美國選民們很吃這一套也由來已久，否則他們哪會被特朗普忽悠得團團轉，哪會迎來這場因特朗普的無能帶來準備死個幾十萬人的天大人禍！