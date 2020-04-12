香港向來是自由社會，既有言論自由，也有新聞自由，更有營商自由。但自從爆發反修例暴亂後，在黑色恐怖氣氛籠罩之下，所有自由都消失了，商戶無法自由經營，消費者無法自由選擇，連傳媒也無法自由採訪。東方報業集團及無綫電視日前一同發表聲明，要求政府嚴正執法，打擊網上欺凌煽暴，正是對新聞自由遭踐踏的強烈抗議。

這段時間以來，有人每日列出在東方刊登廣告的公司名單，肆意批評這些廣告商的產品或服務，要求其他網民執行狙擊抵制任務。更駭人聽聞的是，有東方記者直播反修例示威後，即被人拍照起底放上網，並作出一些失實指控。無綫電視也遭遇同樣的情況，廣告商受到狙擊及恐嚇、記者採訪受到干擾及阻擋，甚至連旗下藝員也受到惡意針對及滋擾，沒有最恐怖，只有更恐怖。

黃絲們口口聲聲追求民主自由，但所作所為恰恰與民主自由背道而馳。他們不擇手段恐嚇和滋擾報道真相的傳媒機構，以打砸縱火對付持不同政見的商戶，以踐踏別人的自由和權利來達到政治目的，這是赤裸裸的恐怖主義，而不是甚麼爭取民主自由。所謂的「黃色經濟圈」，不過是「順我者昌、逆我者亡」那一套，有些商戶身不由己，只能被迫同流合污，而不願同流合污的商戶則只能承受暴力「裝修」，有連鎖店幾個月來被破壞達二百多次，世界上還有比這更恐怖的事嗎？

黃絲們以暴力手段製造寒蟬效應，企圖逼商戶表態歸邊，他們也許自以為得計，殊不知覆巢之下沒有完卵，香港攬炒，大家命運都一樣，「藍店」固然無法正常經營，「黃店」也不會有好日子過。而那班鼠輩躲在網絡上以暗箭傷人，恐嚇和滋擾正義傳媒，自以為神不知鬼不覺，其實天網恢恢，疏而不漏，網上欺凌煽暴必會留下痕迹，所有鼠輩都逃不過正義的懲罰。善有善報，惡有惡報，子姑待之！