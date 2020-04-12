復活節一連四日長假期開始，到處人頭湧湧，深水埗一間電腦用品雜貨店，擠滿百人，人流摩肩接踵，以為到離島可以吸啖新鮮空氣，結果又是遊人如鯽，幾乎旺過旺角，令人懷疑究竟香港是否還在疫潮當中？

但看官方數字，每日都有新增個案，封關令及禁聚令依然生效，香港人似乎悶得發慌了，也懶理新冠肺炎病毒可以致命，一窩蜂出外散心，搭飛機高危便搭船，去澳門要隔離便去離島，世界各地風光暫時緣慳一面，便到西貢世界級的地質公園，萬宜水庫東壩防波堤打卡熱點，日前便有兩宗行山意外，一死一傷。但復活節假期開始，依然有不少遊人冒險爬上石拍照。郊遊一行多於四人並不鮮見，有營地被封，但行山人士視若無睹，繼續闖入甚至紮營。山高皇帝遠，似乎大家都不怕有人來執法，更加不怕人多會傳染病毒。

市民在郊外也不嚴守禁聚令，在市區也陽奉陰違，街道上或食肆怕被人看見，但樓上吧便可藏身狂歡。警方接連掃蕩無牌經營娛樂場所，日前凌晨，西九重案組人員突擊搜查尖沙咀海防道一間樓上酒吧，據悉當時有黑幫成員正在該酒吧開生日派對，違反禁聚令，警方拘捕酒吧負責人並票控六十多名顧客，告票數量一次便超越之前的總和。前日凌晨又在尖沙咀金馬倫道發現一間樓上酒吧正在營業，負責人等涉嫌觸犯「禁酒令」，場內亦有廿多名顧客聚集，雖然調查後沒有違禁聚令，但密閉場所播毒高危，酒吧群組亦是確診個案一大源頭，竟冒這樣大風險蒲吧，這些人腦子是灌了水還是酒？

說港人理智似乎沒有說錯，自動自覺戴口罩洗手減低疫情，遠勝歐美甚至日韓，但港人另一面亦非常不理智，像跟風示威抹黑警方，搶購廁紙米糧，明知疫情未退還空群出動四處玩樂，抗疫還未成功，大家還是忍一忍，來日方長。