為了應付新冠肺炎，不少國家都推出居家令，要求人民留在家中，保持社交距離，減少接觸。這類居家令或封城令看來在中國很成功，封城個多兩個月，至少疫情遏制了，確診人數八萬多，死亡人數只是三千多，現今疫情放緩，全國陸續解封，不少工廠恢復生產。但居家令在歐美實行不久，不少國家才實行兩周左右，是否奏效仍是未知之數。

居家令或封城令在中國執行得很嚴厲，每個城市都一層層封鎖起來，從全城到街道和小區層面，鄉郊則以村為單位，全都變成不相往來的小社區。不少封閉了的小區嚴禁居民外出，有些連食物都由執行封鎖的單位代為採購分配。有些城市可能放寬一點，每個家庭都准許一人外出，部分超市也繼續營業，進入小區時要檢查居民證和量度體溫。另外，市區的送貨服務也未見禁止，封城期間送貨小哥繼續活躍。

歐美那邊呢？居家令聽來十分嚴厲，執行上卻很寬鬆，雖然有命令要求市民留在家中，除了去超市購買食物及生活必需品，不得外出，但沒有中國般小區街道設立哨崗專人守衞，主要靠市民自律，有不少人離家外出到街上或公園緩步跑做運動遛狗，都不受阻撓。看網上的圖片，他們就算去超市購物，排隊都保持一定距離，不少人都改變習慣轉而戴上口罩。例外的是意大利、西班牙這些南歐國家，比較散漫，守法意識不高，喜歡鑽空子，容易令疫情失控。

中外比較，中國之所以封城封村，其實是因為環境較差，一般人的居所空間較小，城市居民住在多層大廈，社區人口密度高，就算在鄉村居住，房屋距離也比較接近，大家出外的意欲較高，容易互相感染，故此封城封村要嚴厲執行。歐美一般中產階級的居住環境較佳，房子較大，房間也多，如果有前後園子，家中活動範圍要大得多。他們的家居設備也較佳，例如冰箱和儲物間較大，每周外出補充一次，基本上不成問題。英國有些郊區房子建在獨立的農場內，可以自己種菜，出門活動也不會與鄰居接觸，遵守居家令簡直輕而易舉。他們也沒有每天上茶樓的習慣，留在家中一日三餐沒有困難。唯一不習慣的，是少了每周一次上教堂與鄰居和教友相聚的社交機會。

既然封城令在中國成功，證明能夠遏止疫情傳播，相信在歐美推行居家令也會收到保持社交距離、避免互相感染的防疫效果。

令人擔心的反而是其他亞洲和非洲國家地區，居住環境較差，未能保持良好衞生習慣，一旦新冠肺炎疫情入侵，也沒有足夠醫療設施和服務應付，可能令疫情更加擴散。