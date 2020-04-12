潮流興減薪，特首等高官減薪一成、為期十二個月，早前亦將部分人工捐予公益金；打工仔在市道低迷之下更無議價能力，減薪已算萬幸，更多的是飯碗不保；民建聯作為第一大黨，儘管表現不濟，但是總算帶頭捐薪約三百萬元以協助基層渡過疫情難關，工聯會議員亦捐薪五十萬元。咦，平時滿口仁義道德、叫高官減薪叫得最激烈的反對派政客，為何不捐出人工或減薪以示與市民共度時艱？

當然，反對派自私自利，一毛不拔，聲大夾惡就叻，要他們拿出真金白銀減薪或捐人工？休想！然而，民情實在太洶湧，這些月享九萬多元薪金，還有豐厚津貼的政客，霸住茅坑不拉矢，在民生維艱之際繼續坐享高薪厚祿，無論如何說不通。公民黨楊岳橋無可奈何之下，惟有聲稱該黨議員擬捐出一成薪金予黃色經濟圈，以公民黨有五名立法會議員計算，一成薪金即約四十多萬元。據網上統計，全港黃店約有一千間，即每間黃店只有四百多元咁大把，多謝夾盛惠了。

反對派做政治騷，市民見識太多，這類騷往往口惠而實不至，根本毫無意義。捐丁屎咁多人工就不必了，齊齊減薪十二個月才是最實際。正如行會成員兼立法會議員葉劉淑儀所說，行會成員、立法會議員和區議員都應一同減薪，以示與香港同甘共苦。

不過，反對派政客平時連一毫子津貼都要賺盡，要他們減薪可能比死更難受。例如每年二百多萬元實報實銷的辦事處營運開支，以及資訊科技設備資助，不吃白不吃，反對派政客每年都大手大腳大花特花，公民黨郭家麒便曾被揭於上個立法會年度，短短兩個月內密集式購買三部同一品牌不同型號手提電腦，可謂吃相難看。至於教育界代表葉建源除了買電子產品，連雪櫃、空氣清新機都不放過，問你服未。爾俸爾祿，民脂民膏。反對派明顯認為只有自己吃盡民脂民膏才是應分的。