股市從歷史高位下跌百分之二十，在技術上就是由牛市轉入熊市。美國道瓊斯指數最高位在二萬九千五百六十八點，一旦跌至低於二萬三千六百五十四點，就算陷入熊市，而道指在上月早已跌破，最低見一萬八千多點，自高位下瀉達百分之三十八。

然而，踏入四月的第二周，道瓊斯指數急漲，剛過去的周四，收在二萬三千七百多點，較歷史高位距離不足兩成，表面上已擺脫了熊市。今次升市自然有很多藉口，說是因為全球新冠肺炎疫情已趨於穩定，又謂石油組織已達成減產協議，有利金融市場云云。

然則，美股是否已經重納升軌？我說嘛，投資者不宜輕率大意，這次短期升市，其實是股壇幕後玩家老早安排好的，如盲目跟風，當心着了人家的道兒。不信的話，且看本欄三月十一日發表的文章，內中是這樣寫的：「大熊市是要比歷史高峰跌超過五成，估計美股不至如此；小熊市是跌兩至四成，相信道指大多會在這範圍內上落。甚麼新冠肺炎、石油危機都只是藉口，真正的原因是股壇大鱷已到了『剪羊毛』時候……道指不會一口氣跌到底的，按其運行韻律推斷，進入夏季前的一個月，大鱷還會做出一派歌舞昇平的景象，但投資者須得戒慎戒懼……」

文中預示道瓊斯指數最多會下跌四成，結果跌至三成八後反彈，說夏季前的一個月，大戶會製造上升假象。今年立夏在五月五日，之前一個月，就是由四月五日起計的三十天內，所以一踏入這個時段，美股便展現出一派已擺脫熊市的模樣。

我經常敬告讀者，股市是鱷魚潭，九成以上的市場起跌，都是大戶事前寫好的劇本，甚麼時局轉變，往往只是他們用以炒作的藉口。譬如今次升市，人家最遲在一個月前，已經安排好了。