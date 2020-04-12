新冠肺炎病毒肆虐，全球確診個案超過一百六十九萬宗，病歿人數逾十萬，真正死得人多！德國、法國、意大利、西班牙、美國的確診個案均超過中國，美國的死亡人數逾一萬八千宗，全球排第二。

回頭看看香港，疫症個案維持每日二十宗以下，前日仍然新增十六宗，當中十五人有外遊，八人為留學生，可見外來播毒者仍佔一定數目，而累計數字昨日已突破一千宗。令人擔憂嘅係，據醫管局透露，有十五名患者情況危殆，更出現首名疫情爆發後需要使用人工肺協助治療嘅病人；有兩宗個案係完成十四天家居檢疫後方確診，亦有一宗個案嘅患者由英國返港，病人一直冇病徵，因擔心而自行到私人化驗所驗深喉唾液後確診。

以上可見，新冠肺炎潛伏期未必一定只有十四日，而隱形病人更是防不勝防。新冠肺炎可謂神出鬼沒，難怪有傳染病專家叫大家切勿因確診數字稍為回落便掉以輕心。大家亦睇到，酒吧群組爆發咗成個月仍然有確診個案，本地仍有感染源頭不明個案。專家警告，戴口罩有助防疫，但並非萬無一失，有研究顯示飛沫時速可達一百公里，若近距離咳嗽、打噴嚏，病毒有機會射穿口罩，故戴口罩之餘，亦應保持社交距離。

然而，近日復活節長假期，大批市民急住出外吹風曬太陽，大家心情開朗，盡情放鬆，已忘記疫情仍然嚴峻，多個郊遊熱點如長洲、西貢、大澳、大美督等，無不人頭湧湧，真係旺過旺角！把臂同遊，悅親戚之情話，根本當禁聚令冇到！有不少人更除下口罩，話要呼吸「新鮮空氣」，有人喺街頭除罩歎小食，有情侶情到濃時除罩親密送口水互餵！幾日前我哋笑內地免費開放黃山景區吸引二萬遊客「瘋擁」群聚，仲笑內地人「乜唔怕再感染咩」？依家我哋係五十步笑百步。香港人，為自己和前線醫護人員着想，留多陣喺屋企抗疫啦！