都說美國總統特朗普在拚命「甩鍋」，以推卸自己領導美國抗疫失敗的責任，最新一招是恐嚇考慮停止捐助世界衞生組織，以懲罰世衞在處理疫情時「以中國為中心」。雖然世衞已作否認，但特朗普卻像捉到別人小辮子的壞孩子，繼續炒作閂水喉決定，意圖藉此逼迫世衞組織遠離中國，轉而向美國下跪。

自特朗普上任以來，美國在國際機構的政策便一直改變，特氏不止一次埋怨美國被搵笨，從北約、世界貿易組織到聯合國等等，哪管組織是甚麼性質、有甚麼使命，在商人出身的特朗普眼裏，都只是錢、面子，因此，美國宣布退群、走數甚至向別國追債，已經不是新聞。

這次對世衞組織開刀，其實還是老把戲，不過，這次他看重的不一定是錢，因為美國對世衞的捐助每年只不過是幾億美元，錢不算多，但特朗普此時出招卻有一箭多鵰之意，首先是「美國優先」，特朗普不滿世衞以中國為中心，目的已講到出面，用削減捐助逼世衞靠邊，這實在是特氏的作風。第二個目的是封口兼打壓，美國的抗疫表現有目共睹，為何世衞至今沒有公開批評美國？投鼠忌器呀！如今看來，這一招的效果頗好。

事實上，特朗普對世衞組織的惡言惡語已經不是第一次，也曾指摘世衞在中國出現疫情爆發時，延遲發出警告。但是，由一月武漢爆發疫情並封城，到三月美國爆發疫情，世衞在近兩個月間做了不少事，美國頂多可以怪罪世衞延誤了一、兩星期，但絕不是特朗普希望找人擋箭的兩個月。

然而，這無礙特朗普推行其退群、避責的美國自利政策，就連聯合國那個大舞台，他都可以要挾少付會費，何況世衞組織？無論最終美國是否真的削減對世衞的捐助，特朗普都會藉這次機會逼迫世衞表態或站邊，可見特朗普或缺乏治國大智慧，卻不乏滑頭小聰明。