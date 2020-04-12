滙豐控股（下稱「滙豐」）最近宣布停派一九年第四季股息，涉及三百多億港元，並預告今年不會派息，引起社會大眾和股民嘩然。原來英倫銀行下達作為監管部門的一紙通知，滙豐就會推翻之前派息的決定，將除淨後的錢搬回英國老家，挽救當地的金融和經濟危機，有股民直言覺得受騙。滙豐股價隨即急挫，投資者財息雙失，不少依賴派息作為退休收入的人都非常徬徨。原來好多港人一直認為最可信賴的銀行、派息最穩定的藍籌股之一，竟會自毀多年建立的信譽。這次事件不但是直接的投資者受影響，香港不少退休基金甚至政府投資都持有滙豐，損失的可能是全港市民。

滙豐的總部雖然設在英國，但其主要盈利卻在香港，香港業務稅前盈利達一百一十五億美元，佔集團整體一百九十八億美元的五成八。反觀英國業務，去年只為集團貢獻十七億美元。滙豐在香港的業績一枝獨秀，箇中原因就是滙豐在回歸前建立的一些不對稱市場優勢，從開埠起到九七年香港回歸之前，由於滙豐與英倫銀行的特殊關係，滙豐是港英政府、英資大行和馬會的御用銀行，包攬它們所有的結算業務，也是最主要的發鈔銀行。公務員出糧，涉及政府、英資大行和馬會的業務，也必然透過滙豐銀行。由於當年跨行轉帳非常不便，凡是做生意、做公務員的，都會開一個滙豐銀行戶口，這種「慣性收視」情況延續至今，龐大的客戶量延伸其信貸、投資和強積金、保險等業務，在香港也佔有很大的市場份額。

滙豐在香港和亞太區的業務有百分之五至七增長，歐美地區則倒退，香港收益已補貼環球尤其是歐美業務的衰退，加上英國徵收百分之十九利得稅，長期以來已令香港股東及政府庫房皆無益處。

其實銀行在經濟增長下滑時，要維持市場穩定支持經濟，是有許多方法，包括調控資本充足、流動資金、槓桿，英國卻以要求銀行不派息的粗暴手段，剝削小股民去倒貼英國，市民怎能不憤怒？有消息指滙豐董事局於英倫銀行公布前，好像早着先機並討論過停止派息，但滙豐並未適時作出披露，令投資者蒙受損失，當中是否涉及不正當操作或內幕交易，就此證監會理應跟進調查。

香港回歸前作為英國的殖民地，其本質就是官商聯盟配合威權體制去為宗主國帶來經濟利益。政府和其他公共事業的採購，不論是地鐵和巴士、發電廠的機組、醫院用的器材等，就算英國貨又貴又未必最好，必然是英國優先，銀行金融業務也如是，當年我們只能承受這種不公平的剝削。但香港已回歸多年，滙豐仍硬着頭皮搬錢回老家救市，而特區政府以及本地監管機構卻無動於衷，香港豈不是淪為經濟殖民地？

滙豐作為香港最大的銀行，卻聽命於英國央行的指示，滙豐的執行董事連一個香港人也沒有，不但影響小股民權益，更可能會成為香港和國家金融主權的缺口，在關鍵時刻會否影響國家利益？若滙豐未能在派息事件給港人一個滿意的交代，政府就必須檢討滙豐在香港金融系統的角色，不容香港再次淪為英國的經濟殖民地。