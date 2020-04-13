功夫茶：末世瘋情仆到直　揸刀去搶搵飯食

黑暴疫情雙夾擊，經濟蕭條，民生凋敝，一入夜，旺角街頭都恍如死城！阿哥，小孩失學大人失業，除了徬徨，恐怕連吶喊嘅氣力也沒有了！

歌仔有得唱：半斤八両，夠薑呀揸槍走去搶！末世瘋情，大家都經常從本報要聞版見到「販毒兼播毒」嘅南亞假難民搞到香港治安雞毛鴨血、七個一皮；除了久不久食吓大茶飯打劫金舖、找換店，而打劫便利店擸一千幾百現金、幾包香煙止吓咳更時有所聞！再唔係就係去超市偷米！香港治安搞到好似煤油燒出嚟嘅烙餅，灰透了，點啃吖？政府都真係要問吓自己，引狼入室咁笨實嘅事竟樂此不疲，係唔係壞腦吖？

家陣惡搵食，無膽匪類唔夠薑揸槍去搶！咁咪惟有揸刀囉！尋日凌晨三點半，有兩名約二十歲男子闖入太和路一油站，兩名賊人進入上址便利商店後，拔出約一呎長生果刀指嚇收銀櫃位職員，表示打劫！六十多歲嘅職員喺利刀下點敢反抗吖！賊人劫去約一千港元都走夾唔抖，睇嚟都係貪方便，求求其其劫一千幾百當「應急錢」而已！呢！早多幾日，即係八號嘅凌晨兩點幾，元朗青山公路潭尾段近壆圍一油站又發生類似劫案，兩名戴口罩男子喺油站內便利店，向一姓李男職員聲稱買汽水，其中一名賊人即拔出一把刀話「打劫」！職員喺利刀指嚇下打開收銀機，賊人擸走約二百四十港元就登上一輛私家車逃去！阿哥，都真係小兒科到令人失笑！更失禮做「賊」呢個行業，唔好話大賊感到丟臉，𡃁仔都嗤之以鼻：咁少，買半隻波鞋都唔得。

又冇講錯喎！冒咁大風險，兩條友揸刀打劫兩舊幾，一人分得舊零，都真係夠食餐晏仔，買多包煙都唔得！仲要揸私家車，認真搞笑！功夫茶懷疑架車都唔知係唔係偷番嚟作案嘅！五日內兩宗刀賊劫油站，唔通又成為「風土病」？

嗱！月黑風高就劫吓油站、便利店，取易不取難，一把利刀搵餐晏仔啫！日光日白就做吓戲。前日下午四時許，一對男女喬裝夫婦，戴假名錶扮豪客進入屯門良景一金舖，在店內試戴幾條金飾，冇耐就離開，睇怕係「踩線」；未幾，條友折返再戴一條金鏈及一個吊墜，之後放下一張屬他人嘅信用卡便奪門而逃。店員追出大叫「有賊」，幸好遇上兩名休班警員加入追捕，賊人終被捕，人贓並獲。

唉！世道衰微，加上末世瘋情，真係好多嘢令人猜唔透！廁紙，搶！米，偷！劫兩三舊水都心滿意足，大盜消失，小賊風行。各位街坊，出夜街想平安，銀包都係袋住錢好啲，咪以為一百幾十冇用，分分鐘可以救命、唔使畀人劫色或者拮大髀，世道如此，都係唔好拗氣喇！