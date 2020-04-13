神州觀察：防疫意識不如狗　撒尿報復好心人

互聯網上近日流傳一段影片，有狗狗技巧純熟、一氣呵成地為自己戴上口罩防疫，令人拍案叫絕。惟在現實當中，有的人防疫意識竟連狗都不如，不但如此，更對好心提醒之人惡語相向，甚至撒尿報復對方，堪稱無恥至極。

安徽合肥市一名男子日前未戴口罩乘搭巴士，司機好心提醒不成，反而惹怒對方及招來辱罵報復；罵了仍不解恨，該男子居然在車上撒起尿來，哪怕其他乘客在旁亦視若無睹，簡直無賴透頂。看過相關影片的網民紛紛怒斥此人，認為是腦袋燒壞了，行為與獸類沒有分別，直言應該抓去坐牢。

老實說，拿這種人跟獸類作比較也是高看他了，至少網上那隻識戴口罩的狗狗會覺得不服氣，兩者不但有分別，而且相差甚遠，更令人類同胞深感汗顏。事實上，就連鍾南山教授也說了，現在還不是摘掉口罩的時候，尤其是其他一些國家疫情仍在攀升，意味着病毒人傳人的機率非常高，戴口罩仍是很重要的自我防護手段，為己為人，公眾地方還應遵守防疫規則。

當然，世事無絕對，各路專家對於戴口罩防疫的作用如何，至今亦未達成共識，普通民眾更可以各執己見，實行君子之辯，惟斷無謾罵攻擊、撒尿洩恨報復別人之理，否則人人皆以個人好惡行事，胡攪蠻纏，不守規則，社會豈不亂了套？就像廣東東莞有女子去藥房購買治療發燒及咳嗽藥，卻又不按防疫登記政策提供詳細地址，藥房女職員依規拒絕賣藥，反遭其威脅辱罵及瘋狂毆打，真如燒壞腦袋一般。

更有像北京某地鐵站出現的惡女子，進站時拒不配合測體溫，並動粗毆打安檢人員，且連接報到場的警員也不放在眼中，又是動口又是動手，目無法紀，結果被警員一個漂亮的抱摔制服在地，頓時沒了脾氣，接下來少不了要為自己的蠻橫無理付出代價。尤其是在抗疫非常時期，犯下諸如此類惡行的，多是極端自私自利、毫無公德及法律意識之輩，社會危害及惡劣影響更勝平時，必須施以更嚴厲的懲罰，以儆效尤。

可以見到，內地疫情防控期間屢現破壞規則之人，或撒潑耍賴，或粗言穢語，乃至以粗鄙行徑回敬別人的好意相勸，處處凸顯低劣的防疫意識及個人質素。雲南更有男子強行衝關不果，爭執期間以刀捅殺兩名防疫人員，堪稱喪心病狂；一些人在規則面前仍然如此頑固執着，拚上性命也要破壞，實在不知所謂。

全國抗疫一盤棋，只有各方共同遵守才能達致成功目標，制訂嚴格的防疫政策更是為所有人的健康安全負責，偏偏有人喜歡特立獨行，任性而為，實屬損人不利己的缺德之舉，一再連累全社會當殃。