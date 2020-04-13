正論：吞雲吐霧播毒窩　樓上吧氾濫成禍

全民抗炎，但始終不能隔斷病毒傳播鏈，繼續在社區蔓延。政府抗疫不力，難辭其咎，封關拖拖拉拉，檢疫甩甩漏漏，而且「唧牙膏」式禁止社交聚集，不但遲遲才發出禁酒令，而且漠視樓上吧藏污納垢，淪為罪惡地帶及播毒溫床。

本港疫潮出現酒吧群組病者，由上月中爆發後迅速擴散，涉及多間酒吧，是最大播毒群組，數周來幾乎每隔一兩日便有確診者與酒吧有關，至今已接近百人確診，佔確診總人數百分之十，數字驚人，各界老早促請政府向酒吧發出禁令。但港府抗疫毫無計劃，後知後覺，倉卒推「禁聚令」章法大亂，就如港大微生物學專家袁國勇所說，「唔見棺材唔流淚」，等到酒吧群組確診個案大爆發才補鑊，發出禁止售賣酒類命令，反應慢九拍，亦令業界無所適從。政府為了抗疫先後發出多項禁令，大部分食肆酒吧皆遵從，被迫停業者眾，元氣大傷，但部分樓上吧經營者視法令如無物，別人遵守禁令，他們便成獨市生意，趁機搵快錢。

眾所周知，樓上吧人流密集，而且位置隱蔽，不法分子容易藏身，更有不少是黑幫操控，尤其以無牌酒吧最嚴重，經常出現毒品交易和買賣違禁品，可說是九反之地。尖沙咀山林道一間由黑幫操控的樓上酒吧不但無牌經營，而且違反禁酒令賣酒兼提供毒品，警方四月七日凌晨搜查，檢獲多種毒品及拘捕九十一人，當中約三十人有黑幫背景。而四月八日凌晨巡查，亦發現尖沙咀海防道有樓上酒吧竟容許客人包場慶祝生日，門外張貼寫有「私人派對」紙張掩人耳目，負責人被捕，六十四名顧客亦收到告票，超過禁令首周總和，可見情況嚴重。兩日後尖沙咀金馬倫道又有樓上酒吧違「禁酒令」營業，被揭發有黑幫和勝和背景，警方當場拘捕十男女，當中赫然有通緝犯及未能出示身份證明文件人士。

樓上吧除了供應毒品，比較新潮便會供應水煙，違反禁煙法例。有不少人特別是年輕一族，愛流連其中，與朋輩吸食水煙，共用煙壺吞雲吐霧，在密閉空間煙霧瀰漫，病毒細菌隨煙散播，病毒亦有機會隨膠管倒流入煙嘴再吸入人體，隨時釀成集體感染。本報記者揭發尖沙咀有樓上吧出售水煙，以低價招客，店內長期烏煙瘴氣，但未見有執法人員巡查。衞生署檢控違例吸食水煙數字偏低，毫無阻嚇力，縱容另類播毒溫床。

除了吸食水煙、吸毒猖獗，樓上吧亦向未成年人士賣酒，聚集其中容易被導「升仙」，隨時成為黑幫新血或被引誘作不道德行為，販毒或賣淫毀一生。樓上吧罪案頻生，但由於位置設在高樓大廈內，警方上樓採取行動需時，罪犯有時間清理罪證，增加執法難度，容易形成「無王管」狀態，而且不少缺乏防火設施及走火通道欠奉，安全成疑，一旦發生火災便造成慘劇。

樓上吧氾濫成災，不論有牌或無牌皆危機四伏，為應付相關罪案，警方需持續掃蕩，消耗大量警力，而且收隊後酒吧即時重張旗鼓，香港有數百間樓上吧，掃之不盡，勞師動眾收效成疑。有關方面固然應對違規人士加強刑罰，包括永久釘牌，亦應該考慮一刀切取締。有酒牌局前成員指出，樓上酒吧難以有效管理，港府應取消樓上酒吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床滋生。本報近年多次力陳利害，促請當局取締樓上吧，相關罪案數字便是最大證據，但官員又再一次充耳不聞，實在令人心淡。

由於政府漠視危機，致令罪惡溫床樓上吧不斷擴張，現在更演變成散播病毒場所。香港疫症確診數字有下降趨勢，昨日更跌至個位數字，全民抗疫漸見成果，距離消除瘟疫雖然仍需要時間，但漸見曙光，更加不容鬆懈，要堵塞每一個漏洞。樓上吧吸食水煙問題嚴重，隨時造成播疫群組，再爆發另一波疫潮。難道每次都要等驚天動地大件事發生，才懂得亡羊補牢？不是每一次可以補救，人命傷亡，炒十個官也難以彌補。樓上吧是特區另一毒瘤，全面取締刻不容緩，政府莫要再一次闖下彌天大禍。